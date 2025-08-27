छात्रावास में मिला घुन लगा गेहूं, आटे में इल्ली, एक्सपायरी डेट की मिली खाद्य सामग्री, बनाया गया पंचनामा

बीना. तहसील के पास स्थित शासकीय अनुसूचित जनजाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने एसडीएम विजय डेहरिया से अनियमितताओं की शिकायत के बाद उन्होंने सोमवार को छात्रावास का निरीक्षण किया। जहां भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसका पंचनामा तैयार किया गया है।
जानकारी के अनुसार कुछ छात्राओं ने एसडीएम को फोन लगाया था और तहसील भी शिकायत करने के लिए टीम के साथ पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान जो स्थिति देखने मिली वह हैरान करने वाली थी। 50 की क्षमता वाले छात्रावास में सिर्फ 9 छात्राएं मिलीं। साथ ही गेहूं घुन लगे मिले और आटे में इल्ली मिलीं, जो खाने लायक नहीं था। तेल पैकेट सहित अन्य खाद्य सामग्री एक्सपायर डेट की मिली, जिसके खाने से छात्राएं बीमार हो सकती थीं। अनियमितताओं के चलते छात्राएं परेशान हैं। छात्राओं का यह भी आरोप है कि उन्हें वहां से भगा दिया जाता था, जिससे राशन खर्च न हो। टीम में सहायक संचालक शिक्षा नीतेश दुबे, बीआरसीसी महेन्द्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। छात्रावास में मिली अनियमितताओं का पंचनामा तैयार कर अन्य जानकारी तत्काल सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को भेजी गई है।
भवन जर्जर, नहीं चलते हैं पंखा
छात्रावास का भवन भी जर्जर हो गया, जिसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है, जिससे हादसे की आशंका बनी है। बिजली व्यवस्था भी ठीक नहीं मिली और पंखा भी नहीं चल रहे थे। परिसर में गंदगी फैली हुई है।
फोन पर बात करने के मांगे जाते हैं रुपए
छात्राओं ने बताया कि रात में अंगूरी राय रुकती हैं, जो फोन पर बात नहीं करने देती हैं। यदि उनके फोन से बात करते हैं, तो रुपए लेती हैं।
यह भी अनियमितताएं भी मिलीं
मेडिकल किट नहीं मिली, गेट के बाद लाइट नहीं थी, शौचालय में लाइट नहीं है, खाना समय पर नहीं मिलता व गुणवत्ता ठीक नहीं है, रिववार को छात्राएं अकेली रहती हैं, रविवार को छात्राएं सुबह का खाना बनाती है, गणित व विज्ञान की कोचिंग टीचर नहीं हैं, सफाई नहीं रहती है। सब्जी अच्छी नहीं बनती है, जब अधिकारी जांच को आते हंै, तो अच्छी सब्जी बनती है, पानी साफ नहीं आता, चाय नहीं मिलती, मीनू अनुसार खाना मांगने पर डांटा जाता है और सेनेटरी पेड की व्यवस्था नहीं है। परिसर में जहरीले कीड़े निकलते हैं, चावल में कंकड़ रहते हैं।