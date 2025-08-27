छात्रावास में मिला घुन लगा गेहूं, आटे में इल्ली, एक्सपायरी डेट की मिली खाद्य सामग्री, बनाया गया पंचनामा

बीना. तहसील के पास स्थित शासकीय अनुसूचित जनजाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने एसडीएम विजय डेहरिया से अनियमितताओं की शिकायत के बाद उन्होंने सोमवार को छात्रावास का निरीक्षण किया। जहां भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसका पंचनामा तैयार किया गया है।

जानकारी के अनुसार कुछ छात्राओं ने एसडीएम को फोन लगाया था और तहसील भी शिकायत करने के लिए टीम के साथ पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान जो स्थिति देखने मिली वह हैरान करने वाली थी। 50 की क्षमता वाले छात्रावास में सिर्फ 9 छात्राएं मिलीं। साथ ही गेहूं घुन लगे मिले और आटे में इल्ली मिलीं, जो खाने लायक नहीं था। तेल पैकेट सहित अन्य खाद्य सामग्री एक्सपायर डेट की मिली, जिसके खाने से छात्राएं बीमार हो सकती थीं। अनियमितताओं के चलते छात्राएं परेशान हैं। छात्राओं का यह भी आरोप है कि उन्हें वहां से भगा दिया जाता था, जिससे राशन खर्च न हो। टीम में सहायक संचालक शिक्षा नीतेश दुबे, बीआरसीसी महेन्द्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। छात्रावास में मिली अनियमितताओं का पंचनामा तैयार कर अन्य जानकारी तत्काल सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को भेजी गई है।