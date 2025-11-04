पार्टी करने में खत्म हुए पैसे तो शोरूम से उड़ा लिया लाखों का माल

प्रतीकात्मक फोटो
विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित शोरूम से लाखों की चोरी में फरार दमोह, सागर के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शहर में अपने दोस्त के यहां घूमने आए थे। पार्टी मनाने के दौरान पैसे खत्म हुए तो चोरी कर फरार हो गए। पुलिस को देख सभी भागने लगे। इस दौरान गिरकर घायल हो गए।
जोन-2 डीसीपी कुमार प्रतीक के मुताबिक फरियादी सुधीर ने 29 अक्टूबर को स्कीम 54 स्थित लैपटॉप शोरूम में चोरी होने के संबंध में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया, बदमाशों ने 6 लैपटॉप, कॉलर माइक, कॉलर हैंडसेट, पेन ड्राइव और 5 हजार नकदी उड़ाए थे। टीआइ चंद्रकांत पटेल की टीम ने थाना क्षेत्र और वारदात स्थल के आसपास लगे कुल 100 सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी नरेंद्र (20) पिता भगत विश्वकर्मा निवासी जबलपुर नाका (दमोह) के अलावा सनी उर्फ सुनील (23) पिता माधव सोनी निवासी बड़ा बाजार विवेकानंद वार्ड (सागर), सत्यम (21) पिता कृष्णा तिवारी निवासी वार्ड नंबर 1 (दमोह) को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि सभी इंदौर में दोस्त के यहां आए थे। सभी लगातार पार्टी कर रहे थे। पैसे खत्म हुए तो चोरी कर दी। डीसीपी ने बताया, जब आरोपियों को स्कीम 78 में पकड़ने टीम गई तो सभी बाइक से भागने का प्रयास करने लगे और गिरने से चोटिल हो गए। आरोपियों से टीम ने 2 बैग में 6 नए लैपटॉप व अन्य सामान सहित 6.50 लाख और 50 हजार नकदी सहित कुल 7 लाख का माल जब्त किया है। डीसीपी ने बताया, आरोपी नरेंद्र विश्वकर्मा पर 11, सनी उर्फ सुनील पर 14 और सत्यम के खिलाफ 17 केस दर्ज मिले हैं।
