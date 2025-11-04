Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

पार्टी करने में खत्म हुए पैसे तो शोरूम से उड़ा लिया लाखों का माल

विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित शोरूम से लाखों की चोरी में फरार दमोह, सागर के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शहर में अपने दोस्त के यहां घूमने आए थे। पार्टी मनाने के दौरान पैसे खत्म हुए तो चोरी कर फरार हो गए। पुलिस को देख सभी भागने लगे। इस दौरान गिरकर घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 04, 2025

Crime

प्रतीकात्मक फोटो

विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित शोरूम से लाखों की चोरी में फरार दमोह, सागर के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शहर में अपने दोस्त के यहां घूमने आए थे। पार्टी मनाने के दौरान पैसे खत्म हुए तो चोरी कर फरार हो गए। पुलिस को देख सभी भागने लगे। इस दौरान गिरकर घायल हो गए।

जोन-2 डीसीपी कुमार प्रतीक के मुताबिक फरियादी सुधीर ने 29 अक्टूबर को स्कीम 54 स्थित लैपटॉप शोरूम में चोरी होने के संबंध में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया, बदमाशों ने 6 लैपटॉप, कॉलर माइक, कॉलर हैंडसेट, पेन ड्राइव और 5 हजार नकदी उड़ाए थे। टीआइ चंद्रकांत पटेल की टीम ने थाना क्षेत्र और वारदात स्थल के आसपास लगे कुल 100 सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी नरेंद्र (20) पिता भगत विश्वकर्मा निवासी जबलपुर नाका (दमोह) के अलावा सनी उर्फ सुनील (23) पिता माधव सोनी निवासी बड़ा बाजार विवेकानंद वार्ड (सागर), सत्यम (21) पिता कृष्णा तिवारी निवासी वार्ड नंबर 1 (दमोह) को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों पर पहले से दर्ज कई मामले

उन्होंने बताया कि सभी इंदौर में दोस्त के यहां आए थे। सभी लगातार पार्टी कर रहे थे। पैसे खत्म हुए तो चोरी कर दी। डीसीपी ने बताया, जब आरोपियों को स्कीम 78 में पकड़ने टीम गई तो सभी बाइक से भागने का प्रयास करने लगे और गिरने से चोटिल हो गए। आरोपियों से टीम ने 2 बैग में 6 नए लैपटॉप व अन्य सामान सहित 6.50 लाख और 50 हजार नकदी सहित कुल 7 लाख का माल जब्त किया है। डीसीपी ने बताया, आरोपी नरेंद्र विश्वकर्मा पर 11, सनी उर्फ सुनील पर 14 और सत्यम के खिलाफ 17 केस दर्ज मिले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पार्टी करने में खत्म हुए पैसे तो शोरूम से उड़ा लिया लाखों का माल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

300 साल से लग रहा भापेल का मेला, बाबा फूलनाथ ने की यहां तपस्या, वरदान से मनोकामनाएं होती हैं पूरी

सागर

नेशनल हाइवे-44 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत

सागर

छत से कूदे युवक के पैर टूटे, लोगों ने कहा चोर तो पुलिस ने बताया नशेड़ी

सागर

युवक पर कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

सागर

जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु की खालसा के लगे जयघोष, पंच प्यारों का हुआ स्वागत

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.