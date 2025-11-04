पार्टी करने में खत्म हुए पैसे तो शोरूम से उड़ा लिया लाखों का माल

जोन-2 डीसीपी कुमार प्रतीक के मुताबिक फरियादी सुधीर ने 29 अक्टूबर को स्कीम 54 स्थित लैपटॉप शोरूम में चोरी होने के संबंध में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया, बदमाशों ने 6 लैपटॉप, कॉलर माइक, कॉलर हैंडसेट, पेन ड्राइव और 5 हजार नकदी उड़ाए थे। टीआइ चंद्रकांत पटेल की टीम ने थाना क्षेत्र और वारदात स्थल के आसपास लगे कुल 100 सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी नरेंद्र (20) पिता भगत विश्वकर्मा निवासी जबलपुर नाका (दमोह) के अलावा सनी उर्फ सुनील (23) पिता माधव सोनी निवासी बड़ा बाजार विवेकानंद वार्ड (सागर), सत्यम (21) पिता कृष्णा तिवारी निवासी वार्ड नंबर 1 (दमोह) को गिरफ्तार किया है।