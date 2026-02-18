नाबालिग ने पिता की हैवानियत मां को सुनाई, तो उसने तत्काल थाने पहुंचकर बताई पति की करतूत

जिले के जैसीनगर से पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना लिया। मंगलवार को नाबालिग ने रोते-बिलखते पिता की सारी करतूत अपनी मां को बताई। मां ने जैसे ही बेटी के शब्दों को सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और बिना किसी संकोच के मां का धर्म निभाते हुए सीधे जैसीनगर थाने पहुंची और अपने ही पति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया। मामला संवेदनशील होने और छोटी जगह होने के कारण यह खबर कानों-कानों आसपास के लोगों को भी लग गई। लोगों के चेहरों पर आक्रोश था, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई कि किसी ने भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया।