महिला के गुस्साने और कार तोड़ने की वजह बाद में सामने आई। लोगों ने बताया कि महिला सडेरी की निवासी छोटी बाई लोधी है। उसने जनपद सदस्य राघवेंद्र पर अपनी जमीन छीनने का आरोप लगाया है। छोटी बाई का कहना है कि जनपद सदस्य ने उसकी जमीन दूसरे के नाम पर कर दी। पुलिस और प्रशासन को भी ​कई शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।इससे गुस्साई छोटीबाई ने पत्थर उठाया और जनपद सदस्य की कार पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया। उसकी कार को चकनाचूर कर दिया।