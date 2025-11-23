राज्य स्तरीय कुश्ती में महिला पहलवानों ने जीते 5 पदक

उच्च शिक्षा विभाग की राज्यस्तरीय पुरुष व महिला कुश्ती प्रतियोगिता उज्जैन में हुई। इसमें रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की ओर से 3 स्वर्ण, 2 सिल्वर सहित कुल 5 पदक जीते। प्रतियोगिता में महिला वर्ग के 53 किग्रा भार वर्ग में शैली सोनी गोल्ड, 72 किग्रा मेघा कुशवाहा गोल्ड मेडल, 76 किग्रा में विधि यादव गोल्ड, 57 करूणा सेन सिल्वर व 65 किग्रा में शालिनी सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। कुश्ती प्रशिक्षक मनीष यादव के निर्देशन में विश्वविद्यालय के पहलवान छात्रा खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। इस उपलब्धि पर स्पोर्ट्स अधिकारी डॉ. मोनिका हार्डिकर, डॉ. आरके जैन, कुश्ती संघ सागर अध्यक्ष आनंद विश्वकर्मा, नरेंद्र सोनी, हरिश्चंद्र चौरसिया व जयश्री राठौर आदि ने बधाई दी।
