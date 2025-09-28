किराना दुकान में चोरी की कोशिश करते युवक पकड़ाया

बड़ा बाजार क्षेत्र में बीती रात एक युवक चोरी करते हुए पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 8.15 बजे आरोपी ने पहले एक किराना दुकान से चावल की बोरी चुरा ली। इसके बाद वह पास ही स्थित चंद्रा ज्वेलर्स पहुंचा। जहां वह सोने-चांदी आभूषण तौलने वाला तोल कांटा चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ज्वेलर्स संचालक की नजर युवक पर पड़ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके पर ही पुलिस को सूचना दी गई और युवक को उनके हवाले कर दिया गया। किराना दुकान संचालक के अनुसार पकड़ा गया युवक गोपालगंज क्षेत्र का निवासी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।