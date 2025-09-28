Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

किराना दुकान में चोरी की कोशिश करते युवक पकड़ाया

बड़ा बाजार क्षेत्र में बीती रात एक युवक चोरी करते हुए पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 8.15 बजे आरोपी ने पहले एक किराना दुकान से चावल की बोरी चुरा ली। इसके बाद वह पास ही स्थित चंद्रा ज्वेलर्स पहुंचा। जहां वह सोने-चांदी आभूषण तौलने वाला तोल कांटा चोरी करने की कोशिश कर रहा था।

less than 1 minute read

सागर

image

Rizwan ansari

Sep 28, 2025

बड़ा बाजार क्षेत्र में बीती रात एक युवक चोरी करते हुए पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 8.15 बजे आरोपी ने पहले एक किराना दुकान से चावल की बोरी चुरा ली। इसके बाद वह पास ही स्थित चंद्रा ज्वेलर्स पहुंचा। जहां वह सोने-चांदी आभूषण तौलने वाला तोल कांटा चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ज्वेलर्स संचालक की नजर युवक पर पड़ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके पर ही पुलिस को सूचना दी गई और युवक को उनके हवाले कर दिया गया। किराना दुकान संचालक के अनुसार पकड़ा गया युवक गोपालगंज क्षेत्र का निवासी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / किराना दुकान में चोरी की कोशिश करते युवक पकड़ाया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिनभर बादलों के बाद रात में झमाझम बरसे बादल, खेतों में रखी सोयाबीन की कटी फसल, किसान परेशान

सागर

बहरोल क्षेत्र से 3 ट्रॉली खेर की लकड़ी जब्त, दो आरोपियों पर मामला दर्ज

सागर

नवरात्र : पंचमी पर माता के दरबार में आस्था का सैलाब, आज भक्त निकालेंगे चुनरी यात्रा

समाचार

गरबा कर मां दुर्गा की महिलाएं कर रहीं स्तुति

सागर

भूतेश्वर मंदिर में हुई मां हरसिद्धि की महाआरती

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.