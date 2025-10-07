बांदरी में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बांदरी नगर परिषद क्षेत्र के युवक राजा लोधी का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि राजा लोधी की ग्राम इमलिया निवासी धनीराम अहिरवार से विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उसे थाने से भगा दिया गया।

परिजनों के अनुसार बाद में धनीराम अहिरवार पुलिस को लेकर राजा को पकड़ने गांव पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिला। दोपहर बाद ग्रामीणों ने सूचना दी कि राजा ने गांव के बाहर फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी सरोज लोधी ने आरोप लगाया कि धनीराम अहिरवार ने उसके पति की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे। परिजनों ने बांदरी पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। फिलहाल बांदरी पुलिस मामले की जांच कर रही है।