कंक्रीट से भरा ट्रक कार पर पलटा, पूरा परिवार दबा, बच्चे समेत चार की मौत

Accident : सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बजरी से भरा एक ट्रक कर पर पलट गया। इस दुर्घटना में एक बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई। ट्रक के पलटने से पांच फीट की कर बुरी तरह से पिचककर महज दो फीट की ही रह गई। इस कर से किसी तरह मरने वालों के शव बाहर निकल गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है।
यह घटना सहारनपुर में सैयद माजरा के पास हुई। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बजरी से भरा एक ट्रक देहरादून की ओर से चला आ रहा था। अचानक एक कार डंपर के आगे आ गई। डंपर चालक ब्रेक नहीं लग सका और जल्दबाजी में जैसे ही उसने स्टेरिंग घुमाया डंपर इसी कार के ऊपर पलट गया। डंपर बालू और कंक्रीट से भरा हुआ था। इससे कर दब गई और पूरी तरह से पिचक गई। कार में सवार एक बच्चे समेत चार लोगों की बुरी तरह से घायल होने और सांस ना आने की वजह से मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग सैयद माजरा गांव के रहने वाले थे। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि कार की हालत बहुत खराब थी। पहले क्रेन से ट्रक को हटवाया गया, उसके बाद पिचकी हुई कार से किसी तरह घायलों को बाहर निकल गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएं गए हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस तरह की दुर्घटना की पुर्नवृत्ति ना हो इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
