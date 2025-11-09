सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद!

डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इन दिनों वह सहारनपुर में घंटाघर से अंबाला रोड पर स्थित फेमस हॉस्पिटल में बतौर मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में सेवा दे रहा था। फेमस हॉस्पिटल में वह सीनियर पोस्ट पर था। श्रीनगर के कई इलाकों में पिछले दिनों जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर में आतंकी संगठन के समर्थन की बात कही गई थी। इन पोस्टर को लगाए जाने के बाद श्रीनगर में हालात पैनिक हो गए थे। इस मामले में 28 अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिए। जब पता किया गया कि पोस्टर लगा रहा व्यक्ति कौन है तो जानकारी हुई कि वह डॉक्टर आदिल है, जो इन दिनों सहारनपुर के एक अस्पताल में तैनात है।