सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद!

UP News : सहारनपुर शहर के बीचो-बीच अंबाला रोड स्थित एक नर्सिंग होम से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के लॉकर से पुलिस ने असॉल्ट राइफल बरामद की है। आदिल ने अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में हथियार छुपा रखे थे।
आतंकी संगठन से कनेक्शन होने के आरोपों में डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। आशंका है कि डॉक्टर आदिल के आतंकी संगठन जैस-ए-मोहम्मद से कनेक्शन हैं। माना जा रहा है कि अनंतनाग के जिस अस्पताल से राइफल बरामद हुई है उस अस्पताल में डॉक्टर आदिल ने आतंकी संगठन के हथियार छुपाएं हैं। यह भी आशंका है कि इसके साथी भी हो सकते है। यह अलग बात है कि अभी तक आदिल के आतंकी कनेक्शन की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन उस पर आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप हैं।
डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इन दिनों वह सहारनपुर में घंटाघर से अंबाला रोड पर स्थित फेमस हॉस्पिटल में बतौर मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में सेवा दे रहा था। फेमस हॉस्पिटल में वह सीनियर पोस्ट पर था। श्रीनगर के कई इलाकों में पिछले दिनों जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर में आतंकी संगठन के समर्थन की बात कही गई थी। इन पोस्टर को लगाए जाने के बाद श्रीनगर में हालात पैनिक हो गए थे। इस मामले में 28 अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिए। जब पता किया गया कि पोस्टर लगा रहा व्यक्ति कौन है तो जानकारी हुई कि वह डॉक्टर आदिल है, जो इन दिनों सहारनपुर के एक अस्पताल में तैनात है।
गुरुवार को एक टीम सहारनपुर पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरी बता बताते हुए आदिल की गिरफ्तारी में सहयोग की मांग की। इस पर स्थानीय पुलिस और इस मामले में आई स्पेशल टीम ने डॉक्टर आदिल को फेमस अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में इसने बताया कि वह सहारनपुर के एक और अस्पताल में काम कर चुका है। फेमस हॉस्पिटल को प्रबंधक ने बताया कि करीब 6 महीने पहले डॉक्टर आदिल ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। इससे पहले वह दिल्ली रोड स्थित वी-ब्रोज हॉस्पिटल में तैनात थे। चार अक्टूबर को वह छुट्टी लेकर चले गए थे इसके बाद कोई संपर्क नहीं किया था।
