चांदी में गिरावट के बाद सराफा कारोबारी लापता!सहारनपुर पुलिस तलाश में जुटी

UP News : सहारनपुर में एक सर्राफ व्यापारी संदिग्ध हालात में लापता हो गए। घर से दुकान के लिए निकले सर्राफ कारोबारी का जब काफी तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला तो परिवार कोतवाली मंडी पहुंचा और अनहोनी की आशंका जताते हुए सर्राफ की तलाश की मांग की। इसके बाद पुलिस ने भी छानबीन शुरू की लेकिन कोई पता नहीं चला इसके बाद से परिवार वालों की चिंता और बढ़ गई।