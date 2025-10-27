Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

चांदी में गिरावट के बाद सराफा कारोबारी लापता!सहारनपुर पुलिस तलाश में जुटी

UP News : बताया जा रहा है कि सर्राफ को चांदी के कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ है।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 27, 2025

Silver

प्रतीकात्मक फोटो

UP News : सहारनपुर में एक सर्राफ व्यापारी संदिग्ध हालात में लापता हो गए। घर से दुकान के लिए निकले सर्राफ कारोबारी का जब काफी तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला तो परिवार कोतवाली मंडी पहुंचा और अनहोनी की आशंका जताते हुए सर्राफ की तलाश की मांग की। इसके बाद पुलिस ने भी छानबीन शुरू की लेकिन कोई पता नहीं चला इसके बाद से परिवार वालों की चिंता और बढ़ गई।

काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला सुराग तो मंडी पहुंचे परिवार वाले

कोतवाली मंडी इंस्पेक्टर रोजन्त त्यागी के अनुसार सर्राफ के परिवार वालों का कहना है कि शुभम चौधरी जवाहर पार्क में रहते हैं, उनकी मंडी कोतवाली क्षेत्र में ही दुकान है। वह चांदी का कारोबार करते हैं। शनिवार की शाम को वह करीब 4:00 बजे स्कूटी लेकर घर से दुकान के लिए निकले थे। इसके बाद से ही शुभम लापता है और फोन भी बंद है। अब परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका जताई है।

चांदी के कारोबार में हुआ था घाटा

पुलिस का कहना है कि शराब कारोबारी चांदी का व्यापार करते थे और उन्हें इस व्यापार में तगड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में यह आशंका जाताई जा रही है कि वह आर्थिक दबाव में परेशान हो सकता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मोबाइल कॉल डिटेल भी निकलवाई जा रही हैं। पिछले दिनों सर्राफ कारोबारी ने किन-किन लोगों से बात की थी उनसे भी जानकारी की जा रही है।

Updated on:

27 Oct 2025 08:28 am

Published on:

27 Oct 2025 08:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / चांदी में गिरावट के बाद सराफा कारोबारी लापता!सहारनपुर पुलिस तलाश में जुटी

