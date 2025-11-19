Crime : मिस्ट्री बना अमजद हत्याकांड! 16 दिन बाद भी नहीं मिला शव, अब तक पांच गिरफ्तार

तीन नवंबर को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव शेखपुरा में के रहने वाले अमजद की हत्या कर दी गई थी। कोतवाली देहात पहुंचे अमजद के भाई अशरफ ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई अमजद उर्फ कारू घर से ये कहकर निकला था कि फरमान के घर जा रहा हूं लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने पर सिर्फ इतना पता चला कि अंतिम बार अमजद फरमान यासीन और सलीम के साथ जाते हुए देखा गया था। अशरफ ने पुलिस को बताया कि यह जानकारी मिलने पर वह फरमान के घर पहुंचा तो वहां पर फरमान के साथ उसकी पत्नी रूखसार और सलीम पुत्र यामीन के अलावा शमीम और अरशद मौजूद था। ये भी बताया कि इन सभी ने कहा कि यदि अमजद चाहिए तो एक लाख रुपये लेकर आ जाओ। आरोप ये भी है कि इस पर जब अशरफ ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत करने की बात कही तो आरोपियों ने उसे जान से मार देने की धमकी देते हुए भगा दिया।