Crime : मिस्ट्री बना अमजद हत्याकांड! 16 दिन बाद भी नहीं मिला शव, अब तक पांच गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस )
Crime : सहारनपुर का अमजद हत्याकांड मिस्ट्री बनता जा रहा है। 16 दिन बाद भी पुलिस अमजद का शव नहीं तलाश पाई है। इस हत्याकांड में पुलिस तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी कोतवाली देहात पुलिस ने अब दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह सभी पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 16 दिनों से लगातार पुलिस शव की तलाश कर रही है लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अमजद का शव नहीं मिला तो पुलिस अदालत में इस हत्याकांड को साबित कैसे करेगी और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ मजबूत चार्जशीट कैसे दाखिल की जाएगी ?
तीन नवंबर को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव शेखपुरा में के रहने वाले अमजद की हत्या कर दी गई थी। कोतवाली देहात पहुंचे अमजद के भाई अशरफ ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई अमजद उर्फ कारू घर से ये कहकर निकला था कि फरमान के घर जा रहा हूं लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने पर सिर्फ इतना पता चला कि अंतिम बार अमजद फरमान यासीन और सलीम के साथ जाते हुए देखा गया था। अशरफ ने पुलिस को बताया कि यह जानकारी मिलने पर वह फरमान के घर पहुंचा तो वहां पर फरमान के साथ उसकी पत्नी रूखसार और सलीम पुत्र यामीन के अलावा शमीम और अरशद मौजूद था। ये भी बताया कि इन सभी ने कहा कि यदि अमजद चाहिए तो एक लाख रुपये लेकर आ जाओ। आरोप ये भी है कि इस पर जब अशरफ ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत करने की बात कही तो आरोपियों ने उसे जान से मार देने की धमकी देते हुए भगा दिया।
अमजद के भाई अशरफ की इस शिकायत को दर्ज करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों फरमान, रुखसार व अरशद को गिरफ्तार कर लिया और शव की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अमजद की हत्या करके उसके शव को ढमोला नदी में फेंक दिया था। इस जानकारी पर पुलिस ने ढमोला नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन पुलिस को शव नहीं मिला। करीब पंद्रह किलोमीटर तक ढमोला नदी में ड्रोन, पैदल चलकर और नदी में उतरकर शव की तलाश की गई लेकिन कोई जानकारी नहीं हो सकी। नदी का पानी भी रुकवाया गया लेकिन 16 दिनों में भी पुलिस को शव नहीं मिला। अब पुलिस ने इस हत्याकांड के दो और आरोपी सलीम पुत्र यामीन और शमीम पुत्र सलीम निवासी शेखपुरा कदीम को भी गिरफ्तार कर लिया है लेकिन अभी तक शव नहीं मिल सका है। इस वजह से यह हत्याकांड मिस्ट्री बना हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग