Crime : सहारनपुर में हथियारों के बल पर दिन-दहाड़े सात लाख रुपये की लूट, पैदल ही भाग गए लुटेरे

व्यापारी के बेटे अंश ने पुलिस को बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में उनका चोकर का गोदाम है। सुबह करीब 11 बजे पिता को गोदाम पर छोड़कर अंश कार लेकर निकल गया था। अपने कर्मचारी नईम को भी अंश ने कार में साथ ले लिया था। इन्हे कार के टायर बदलवाने थे। कार में टायर लगवाकर जब ये वापस लौटे तो गोदाम का गेट बंद था। अंदर मौजूद मजदूर फिरोज और रवीश गेट बंद होने की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसके बाद ऊपर वाले ऑफिस में जाकर देखा गया तो वहां व्यापारी संजीव कुमार घायल अवस्था में पड़े हुए थे। घायल अवस्था में पड़े व्यापारी ने बताया कि, बदमाश हथियारों के बल पर उनसे सात लाख रुपये लूटकर ले गए हैं।