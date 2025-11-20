Crime : सहारनपुर में हथियारों के बल पर दिन-दहाड़े सात लाख रुपये की लूट, पैदल ही भाग गए लुटेरे

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत सहारनपुर पुलिस )
Crime : सहारनपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस चौकी से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर बदमाशों ने व्यापारी से सात लाख रुपये लूट लिए। इस घटना को तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर अंजाम दिया। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि लुटेरे पैदल ही देहरादून रोड की ओर भाग गए। बाद में पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा।
घटना सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है। यहां पुलिस चौकी के पास हथियारों के बल पर तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। रुड़की के मोहल्ला रामनगर के रहने वाले चोकर व्यापारी संजीव कुमार कारोबार के सिलसिले में सहारनपुर आए थे। यहां ट्रांसपोर्टनगर में उनसे लूट हो गई। लूट की इस वारदात से हड़कंप मच गया लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल सका।
व्यापारी के बेटे अंश ने पुलिस को बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में उनका चोकर का गोदाम है। सुबह करीब 11 बजे पिता को गोदाम पर छोड़कर अंश कार लेकर निकल गया था। अपने कर्मचारी नईम को भी अंश ने कार में साथ ले लिया था। इन्हे कार के टायर बदलवाने थे। कार में टायर लगवाकर जब ये वापस लौटे तो गोदाम का गेट बंद था। अंदर मौजूद मजदूर फिरोज और रवीश गेट बंद होने की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसके बाद ऊपर वाले ऑफिस में जाकर देखा गया तो वहां व्यापारी संजीव कुमार घायल अवस्था में पड़े हुए थे। घायल अवस्था में पड़े व्यापारी ने बताया कि, बदमाश हथियारों के बल पर उनसे सात लाख रुपये लूटकर ले गए हैं।
व्यापारी ने बताया कि दो बदमाश अंदर आए। दोनों ने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। एक बदमाश नीचे सीड़ियों पर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था। इसके बाद तीनो पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो तीनों आरोपी लुटेरे पैदल ही जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस अब इनकी तलाश में लगी हुई है।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
