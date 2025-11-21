पोक्सो के आरोपी पूर्व बसपा एमएलसी पर गवाह को जान से मारने दी धमकी देने के आरोपों में FIR

पुलिस को दी तहरीर में सलमान ने कहा कि रास्ते में रोककर उसे नसीम ने कहा कि '' हाजी इकबाल ने ने मेरे नाम करोड़ों रुपये की संपत्ति कर रखी है। इसलिए मैं हाजी इकबाल के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर तू नहीं माना तो तुझे जान से मार दूंगा'' आरोपों के अनुसार धमकी देने के बाद नदीम ने सलमान से ये भी कहा कि हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में बहा देंगे। यह भी कहा कि मुंह मागी रकम देने का झांसा भी दिया गया। अब इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने हाजी इकबाल समेत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।