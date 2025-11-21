Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

पोक्सो के आरोपी पूर्व बसपा एमएलसी पर गवाह को जान से मारने दी धमकी देने के आरोपों में FIR

Crime : आरोप है कि हाजी इकबाल के गुर्गों ने गवाह को बीच रास्ते रोका और पैसों का लालच दिया। मना करने पर हत्या कर देने की धमकी दी।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 21, 2025

Haji Iqbal

हाजी इकबाल की फाईल फोटो

Crime : पोक्सो के गंभीर आरोपों में जेल में बंद बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों उनके बेटे जमानत पर छूटकर रिहा हुए थे अब हाजी इकबाल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि हाजी इकबाल की ओर से पोक्सो को मामले में गवाह पर गवाही बदलने का दबाव बनाया गया और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी गई।

रास्ते में रोककर दी धमकी

एमएलसी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत चल रहे मुकदमें के गवाह सलमान में मिर्जापुर थाने पहुंचकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने गवाह की तहरीर के आधार पर हाजी इकबाल के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है। सलमान ने पुलिस को बताया कि 18 नवंबर की सवेरे उसी के गांव के रहने वाले नसीम और नदीम समेत तीन अन्य अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि इन सभी ने सलमान पर पक्ष में गवाही देने का आरोप लगाया। पहले उसे पैसों का लालच दिया गया और जब उसने मना कर दिया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

पहले पैसों का लालच दिया फिर कहा हत्या करके शव नदी में बहा देंगे

पुलिस को दी तहरीर में सलमान ने कहा कि रास्ते में रोककर उसे नसीम ने कहा कि '' हाजी इकबाल ने ने मेरे नाम करोड़ों रुपये की संपत्ति कर रखी है। इसलिए मैं हाजी इकबाल के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर तू नहीं माना तो तुझे जान से मार दूंगा'' आरोपों के अनुसार धमकी देने के बाद नदीम ने सलमान से ये भी कहा कि हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में बहा देंगे। यह भी कहा कि मुंह मागी रकम देने का झांसा भी दिया गया। अब इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने हाजी इकबाल समेत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

21 Nov 2025 11:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / पोक्सो के आरोपी पूर्व बसपा एमएलसी पर गवाह को जान से मारने दी धमकी देने के आरोपों में FIR

