पत्नी से संबंधों के शक में दोस्त के दोनों पैर काटे और बोरे में भरकर नदी में फेंका, 18 दिन बाद मिला शव

17 दिन बाद भी जब कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस को लगा कि हत्यारोपी पुलिस को घुमा रहे हैं और उन्होंने किसी अन्य स्थान पर शव को फेंका है। परिजनों ने बताया था कि आरोपियों ने फिरौती मांगी थी ऐसे में एक शक यह भी था कि अमजद जिंदा हो और हत्यारोपी पुलिस को घुमा रहे हों। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे यह लगभग यह पुष्टि हो गई कि अमजद की हत्या की जा चुकी है। हत्यारोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उन्होंने अमजद के शव को बोरे में भरा और बाइक पर लादकर उसे नदी में फेंक आए। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दोनों हत्यारोपी बताए गए समय अनुसार बाइक पर एक बोरे को ले जाते हुए दिख गए। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि अमजद की हत्या की जा चुकी है लेकिन अभी तक शव नहीं मिलने की वजह से जांच अधूरी थी।