सहारनपुर

पत्नी से संबंधों के शक में दोस्त के दोनों पैर काटे और बोरे में भरकर नदी में फेंका, 18 दिन बाद मिला शव

Crime : पत्नी से संबंध के शक में पहले दोस्त को नशीला पदार्थ पिलाया फिर गला घोंटा और जब शव बोरे में नहीं आया तो हाथ पैर काट दिए।

3 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 21, 2025

Murder

ढमोला नदी में शव को देखते ग्रामीण ( फोटो स्रोत पत्रिका )

Crime : सहारनपुर के चर्चित अमजद हत्याकांड में 18 दिन बाद पुलिस ने अमजद का सड़ा-गला शव ढमोला नदी से बरामद कर लिया। पिछले 17 दिनों से लगातार पुलिस शव की तलाश कर रही थी। गोताखोरों को लगाया था लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। इस मामले में पुलिस ने फरमान समेत पांच हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। फरमान को शक था कि अमजद के उसकी पत्नी से संबंध थे और इसी शक में उसने पत्नी और साथियों के साथ मिलकर बेहरमी से अमजद की हत्या करके उसके शव को नदी में फेंक दिया था।

ये है पूरा मामला ( Crime )

कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखपुरा का रहने वाला अमजद तीन नवंबर को अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने इस मामले में अमजद के परिजनों की तहरीर और शक के आधार पर फरमान समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि अमजद की हत्या करके उसके शव को ढमोला में फेंक दिया है। बताया कि, पहले अमजद को नशीला पदार्थ पिलाया फिर उसके शव के टुकड़े किए और बोरे में भरकर उसे चलते पानी में फेंक दिया। इस सूचना पर पुलिस लगातार ढमोला में अमजद के शव को तलाशती रही लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 17 दिनों में पुलिस ने करीब 20 किलोमीटर तक ढमोला में तलाशी अभियान चलाया।

17 दिनों तक चलता रहा पुलिस का सर्च ऑपरेशन

17 दिन बाद भी जब कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस को लगा कि हत्यारोपी पुलिस को घुमा रहे हैं और उन्होंने किसी अन्य स्थान पर शव को फेंका है। परिजनों ने बताया था कि आरोपियों ने फिरौती मांगी थी ऐसे में एक शक यह भी था कि अमजद जिंदा हो और हत्यारोपी पुलिस को घुमा रहे हों। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे यह लगभग यह पुष्टि हो गई कि अमजद की हत्या की जा चुकी है। हत्यारोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उन्होंने अमजद के शव को बोरे में भरा और बाइक पर लादकर उसे नदी में फेंक आए। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दोनों हत्यारोपी बताए गए समय अनुसार बाइक पर एक बोरे को ले जाते हुए दिख गए। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि अमजद की हत्या की जा चुकी है लेकिन अभी तक शव नहीं मिलने की वजह से जांच अधूरी थी।

बोरे में नहीं आया शव तो काट दिए हाथ पैर ( Crime )

अब 18वें दिन अमजद का सड़ा गला-शव नदी से बरामद हो गया। 18 दिन तक पानी में रहने के कारण शव की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। शव के दोनो पैर और एक हाथ कटा हुआ है। परिजनों ने किसी तरह उसकी पहचान की है। शव बरामदगी के बाद मुख्य हत्यारोपी ने बताया कि उसे शक था कि अमजद के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। इसी शक में उसने साथियों के साथ मिलकर पहले अमजद को नशीली गोलियां खिलाई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए बोरे में भरकर नदी में फेंकने का प्लान बनाया लेकिन अमजद बोरे में नहीं आया। इसके बाद उसके दोनों पैर काटे और एक हाथ काटकर उसे बेरे में भर लिया।

गुमराह करने के लिए मांगी फिरौती ( Crime )

इसके बाद उसे ढमोला नदी में फेंक आए। हत्या की वारदात को छुपाने के लिए अमजद के परिजनों से दस लाख रुपये की मांग की। पहले ही अमजद को मार चुके थे लेकिन मामले को घुमाने के लिए फिरौती मांगी थी। अब पुलिस ने गिरफ्तार पांचों हत्यारोपियों के खिलाफ अपहरण करके हत्या करने के आरोपों में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सभी के खिलाफ मजबूत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जाएगी।

