Cyber Crime : एसएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कई लोगों से पैसे मांगे, आठ के खिलाफ FIR

साइबर अपराधियों ने पिछले माह सहारनपुर डीएम की फर्जी फेसबुक आईडी बना ली थी। अबकी बार इन्होंने एसएसपी की फर्जी की फेसबुक आईडी बनाई है। इससे साफ है कि साइबर अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और ये अपराधी डीएम एसएसपी को भी टारगेट करने से नहीं डर रहे। अब एसएसपी के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस टीम इन साइबर अपराधियों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। यहां सवाल यह है कि इससे पहले जिन लोगों की फर्जी फेस बुक आईडी बनाई गई उन तक तो पुलिस नहीं पहुंच पाई लेकिन देखना यह होगा कि अब एसएसपी की फर्जी आईडी बनाने वालों तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं।