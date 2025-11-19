Cyber Crime : एसएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कई लोगों से पैसे मांगे, आठ के खिलाफ FIR

Cyber Crime : साइबर अपराधियों ने एसएसपी को भी नहीं छोड़ा। सहारनपुर एसएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके करीबियों को मैसेज भेजे और रुपयों की मांग की। मामला सामने आने पर आठ लोगों पर FIR दर्ज की गई है। अब इस मामले की जांच कर रही साइबर क्राइम टीम इन सभी आठ लोगों का पता लगाने में जुटी है।
सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी के फेसबुक आईडी से प्रोफाइल फोटो चोरी करके कुछ अज्ञात लोगों ने उन्ही के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना ली। इसके बाद उनके फेसबुक फ्रेंड्स को मैसेज करके रुपयो की मांग की। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया लेकिन इसी बीच एक फ्रेंड ने एसएसपी को फोन करके बता दिया कि आपके एकाउंट से पैसे मांगे गए हैं। जब एक फेसबुक फ्रेंड ने एसएसपी को यह बात बताई तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत साइबर टीम को दी। सोशल मीडिया सेल में तैनात इंस्पेक्टर इंद्रेश कुमार की ओर से इस मामले में FIR दर्ज कराई गई।
साइबर अपराधियों ने पिछले माह सहारनपुर डीएम की फर्जी फेसबुक आईडी बना ली थी। अबकी बार इन्होंने एसएसपी की फर्जी की फेसबुक आईडी बनाई है। इससे साफ है कि साइबर अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और ये अपराधी डीएम एसएसपी को भी टारगेट करने से नहीं डर रहे। अब एसएसपी के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस टीम इन साइबर अपराधियों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। यहां सवाल यह है कि इससे पहले जिन लोगों की फर्जी फेस बुक आईडी बनाई गई उन तक तो पुलिस नहीं पहुंच पाई लेकिन देखना यह होगा कि अब एसएसपी की फर्जी आईडी बनाने वालों तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं।
