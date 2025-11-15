Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

Delhi Blast : डॉक्टर आदिल के बाद सहारनपुर से दो यू-ट्यूबर उठाए गए

Delhi Blast : दोनों यू-ट्यूबर डॉक्टर आदील के करीबी माने जा रहे हैं। ये देनों कश्मीर में डॉक्टर आदील की शादी में शामिल हुए थे।

3 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 15, 2025

Saharanpur

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका )

Delhi Blast : दिल्ली धमाके के जांच एंजेसियां यूपी में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं और कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थक और संदिग्ध आतंकी डॉक्टर आदिल की सहारनपुर से गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों ने सहारनपुर से ही दो यू-ट्यूबर उठाए हैं। इनके भी आतंकी कनेक्शन होने की आशंका है। इन दोनों के लंबे समय से डॉक्टर आदील के संपर्क में होने की पुष्टि हुई है।

डॉक्टर आदील की कश्मीर में हुई शादी में गए थे दोनों

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल टीम के सदस्य डॉक्टर आदील की सहारनपुर से गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने सहारनपुर से ही दो यू-ट्यूबर को हिरासत में लिया है। ये दोनों डॉक्टर आदील की कश्मीर में संपन्न हुई शादी में शामिल हुए थे। इन दोनों से पहले जांच एजेंसियों ने फेमस अस्पताल के डॉक्टर बाबर और जैदी से लंबी पूछताछ की थी। ये दोनों डॉक्टर कश्मीर में हुई डॉक्टर आदील की शादी में शामिल हुए थे। डॉक्टर आदील के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इन दोनों डॉक्टर को फोर्स लीव पर भेज दिया था। बुधवार को इन्होंने एक बार फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद दोबार जांच एजेंसियां सहारनपुर पहुंची और एक बार फिर से इन दोनों डॉक्टर से घंटों पूछताछ की गई।

सहारनपुर के कुछ अन्य संदिग्धों पर भी नजर

इसी पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के पता चला कि सहारनपुर के दो यू-ट्यूबर भी हैं जिन्हे शादी में बुलाया गया था और दोनों शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जब जांच एजेंसियों को इस बात का पता चला तो इन दोनों के भी हिरासत में ले लिया। शहर से दो यू-ट्यूबर को हिरासत में लेने के बाद लोगों में खलबली मची हुई है। हमने यानी पत्रिका ने जांच एजेंसियों के दोबारा सहारनपुर पहुंचने पर अपने पाठकों को बताया था कि दोनों डॉक्पूटर से की गई पुन: पूछताछ के बाद सहारनपुर के कुछ संदिग्ध जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। इसी क्रम में इन दोनों यू-ट्यूबर को हिरासत में लिया गया है।

मोबाइल फोन और कैमरे भी हिरासत में लिए

दोनों यू-ट्यूबर के मोबाइल फोन, कैमरे और हार्ड ड्राइव भी जांच टीमों ने खंगाली हैं। जांच टीमों की अब तक की पड़ताल में यह बात सामने आई हैं कि डॉक्टर आदील इन यू-ट्यूबर के साथ एक हुक्का बार में भी गए थे। फेमस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में भी यह दोनों युवक एक डॉक्टर आदील और डॉक्टर बाबर के साथ देखे गए हैं। इससे पता चला है कि ये दोनों यू-ट्यूबर डॉक्टर आदील के करीब थे। जांच एजेंसी ने इनके पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

जानिए कौन है डॉक्टर आदिल

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में आतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने ये पोस्टर लगाए थे। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने दो लोगों के नाम बताए। उनमें एक नाम डॉक्टर आदील का था। डॉक्टर आदील मूल रूप से जम्मू-कश्मीर का ही रहना वाला है और सहारनपुर में अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर में नौकरी कर रहा था। पकड़े गए लोगों ने बताया कि उन्होंने इन दोनों के कहने पर ही पोस्टर लगाए थे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदील को छह नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर आदील ने जम्मू के अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से अपनी एक राइफर बरामद कराई। पूछताछ में इसने अपने साथी डॉक्टरों के नाम भी बताए। साथी डाक्टर के यहां छापेमारी करके पुलिस ने विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो फिर से एजेंसियां सतर्क हो गई और डॉक्टर आदील के करीबियों से पूछताछ की जाने लगी। अब इसी कड़ी में इन जो यू-ट्यूबर को उठाया गया है।

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 01:46 pm

Published on:

15 Nov 2025 01:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Delhi Blast : डॉक्टर आदिल के बाद सहारनपुर से दो यू-ट्यूबर उठाए गए

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

