Delhi Blast : डॉक्टर आदिल के बाद सहारनपुर से दो यू-ट्यूबर उठाए गए

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में आतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने ये पोस्टर लगाए थे। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने दो लोगों के नाम बताए। उनमें एक नाम डॉक्टर आदील का था। डॉक्टर आदील मूल रूप से जम्मू-कश्मीर का ही रहना वाला है और सहारनपुर में अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर में नौकरी कर रहा था। पकड़े गए लोगों ने बताया कि उन्होंने इन दोनों के कहने पर ही पोस्टर लगाए थे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदील को छह नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर आदील ने जम्मू के अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से अपनी एक राइफर बरामद कराई। पूछताछ में इसने अपने साथी डॉक्टरों के नाम भी बताए। साथी डाक्टर के यहां छापेमारी करके पुलिस ने विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो फिर से एजेंसियां सतर्क हो गई और डॉक्टर आदील के करीबियों से पूछताछ की जाने लगी। अब इसी कड़ी में इन जो यू-ट्यूबर को उठाया गया है।