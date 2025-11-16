पाकिस्तानी ड्रोन से RDX की साजिश? डॉ. अदील पर शक, पंजाब पुलिस ने सहारनपुर में खोला यह राज

डॉ. अदील, PC- Patrika
सहारनपुर : दिल्ली में हुए धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सुरक्षा एजेंसियां एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस की टीमों के बाद अब पंजाब पुलिस भी मैदान में उतर आई है। फोकस है सहारनपुर के डॉक्टर अदील अहमद राथर पर, क्या उन्होंने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए RDX और हथियार मंगवाए थे? पंजाब बॉर्डर पर पकड़े गए ड्रोनों का कनेक्शन सहारनपुर तक फैला हुआ है, और खालिस्तानी हैंडलर्स की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है।
पंजाब पुलिस की एक स्पेशल टीम शनिवार को सहारनपुर पहुंची, जहां उन्होंने डॉ. अदील से जुड़े ड्रोन नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दीं। सूत्र बताते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से उड़ाए गए ड्रोनों से बरामद विस्फोटकों का सीधा लिंक सहारनपुर के गिरफ्तार डॉक्टर से जोड़ा जा रहा है। डॉ. अदील, जो एक सफेदपोश चेहरे के तौर पर जाना जाते थे, पर शक है कि वे इस चेन के मास्टरमाइंड थे। जांच में सामने आया कि पंजाब के विभिन्न इलाकों में पिछले छह महीनों में 40 किलो RDX, 12 आईईडी, 20 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद हो चुके हैं। ये सामग्री न सिर्फ पंजाब तक सीमित थी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक पहुंचाई जा रही थी।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में मिले 3,000 किलो विस्फोटकों से भी ये नेटवर्क जुड़ता नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में खालिस्तानी गुट बब्बर खालसा से जुड़े संदिग्ध आतंकी भी पकड़े गए हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं। ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई चेन इतनी सटीक थी कि ये सीधे टारगेट तक पहुंच जाती। डॉ. अदील का हॉस्पिटल अंबाला रोड का मशहूर मेडिकेयर अब जांच का केंद्र बन गया है। वहां से सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है।'
पिछले कुछ महीनों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद और संभल जैसे जिलों में संदिग्ध ड्रोनों की उड़ान ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। रात भर पहरा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यूपी पुलिस ने कई राउंड जांच की, पर ड्रोन से जुड़े अपराध की पुष्टि नहीं हो सकी। अब पंजाब पुलिस की एंट्री से ये मामला नया मोड़ ले सकता है। खुफिया एजेंसियां चिंतित हैं कि ये नेटवर्क पूर्वांचल तक फैल चुका है, और सफेदपोश आतंकियों का जाल आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग