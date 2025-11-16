पाकिस्तानी ड्रोन से RDX की साजिश? डॉ. अदील पर शक, पंजाब पुलिस ने सहारनपुर में खोला यह राज

पंजाब पुलिस की एक स्पेशल टीम शनिवार को सहारनपुर पहुंची, जहां उन्होंने डॉ. अदील से जुड़े ड्रोन नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दीं। सूत्र बताते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से उड़ाए गए ड्रोनों से बरामद विस्फोटकों का सीधा लिंक सहारनपुर के गिरफ्तार डॉक्टर से जोड़ा जा रहा है। डॉ. अदील, जो एक सफेदपोश चेहरे के तौर पर जाना जाते थे, पर शक है कि वे इस चेन के मास्टरमाइंड थे। जांच में सामने आया कि पंजाब के विभिन्न इलाकों में पिछले छह महीनों में 40 किलो RDX, 12 आईईडी, 20 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद हो चुके हैं। ये सामग्री न सिर्फ पंजाब तक सीमित थी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक पहुंचाई जा रही थी।