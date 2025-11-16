Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तानी ड्रोन से RDX की साजिश? डॉ. अदील पर शक, पंजाब पुलिस ने सहारनपुर में खोला यह राज

Delhi Blast : दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस व गुजरात एटीएस के साथ अब पंजाब पुलिस भी सहारनपुर पहुंची, जहां गिरफ्तार डॉ. अदील अहमद राथर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए RDX व हथियार मंगवाने का शक है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 16, 2025

डॉ. अदील, PC- Patrika

सहारनपुर : दिल्ली में हुए धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सुरक्षा एजेंसियां एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस की टीमों के बाद अब पंजाब पुलिस भी मैदान में उतर आई है। फोकस है सहारनपुर के डॉक्टर अदील अहमद राथर पर, क्या उन्होंने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए RDX और हथियार मंगवाए थे? पंजाब बॉर्डर पर पकड़े गए ड्रोनों का कनेक्शन सहारनपुर तक फैला हुआ है, और खालिस्तानी हैंडलर्स की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है।

पंजाब से UP तक फैली साजिश

पंजाब पुलिस की एक स्पेशल टीम शनिवार को सहारनपुर पहुंची, जहां उन्होंने डॉ. अदील से जुड़े ड्रोन नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दीं। सूत्र बताते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से उड़ाए गए ड्रोनों से बरामद विस्फोटकों का सीधा लिंक सहारनपुर के गिरफ्तार डॉक्टर से जोड़ा जा रहा है। डॉ. अदील, जो एक सफेदपोश चेहरे के तौर पर जाना जाते थे, पर शक है कि वे इस चेन के मास्टरमाइंड थे। जांच में सामने आया कि पंजाब के विभिन्न इलाकों में पिछले छह महीनों में 40 किलो RDX, 12 आईईडी, 20 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद हो चुके हैं। ये सामग्री न सिर्फ पंजाब तक सीमित थी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक पहुंचाई जा रही थी।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में मिले 3,000 किलो विस्फोटकों से भी ये नेटवर्क जुड़ता नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में खालिस्तानी गुट बब्बर खालसा से जुड़े संदिग्ध आतंकी भी पकड़े गए हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं। ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई चेन इतनी सटीक थी कि ये सीधे टारगेट तक पहुंच जाती। डॉ. अदील का हॉस्पिटल अंबाला रोड का मशहूर मेडिकेयर अब जांच का केंद्र बन गया है। वहां से सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है।'

पश्चिमी UP में ड्रोन का डर

पिछले कुछ महीनों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद और संभल जैसे जिलों में संदिग्ध ड्रोनों की उड़ान ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। रात भर पहरा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यूपी पुलिस ने कई राउंड जांच की, पर ड्रोन से जुड़े अपराध की पुष्टि नहीं हो सकी। अब पंजाब पुलिस की एंट्री से ये मामला नया मोड़ ले सकता है। खुफिया एजेंसियां चिंतित हैं कि ये नेटवर्क पूर्वांचल तक फैल चुका है, और सफेदपोश आतंकियों का जाल आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है।

UP के 75 जिलों में ऐसे ऑफिस जहां साहब तो हैं पर सुनने वाला कोई नहीं, खुद ही खुद को देते हैं आदेश!
लखनऊ
image

सहारनपुर में तहलका: डॉ. अदील के 5 करीबियों को उठाया, मोबाइल और लैपटॉप ले गई एजेंसियां

Up news
सहारनपुर

आखिर एक साल तक कहां गायब था डॉक्टर अदील? चीन-तुर्किए कनेक्शन आ रहा सामने

सहारनपुर

Delhi Blast : डॉक्टर आदिल के बाद सहारनपुर से दो यू-ट्यूबर उठाए गए

Saharanpur
सहारनपुर

यूपी में आतंक का मेडिकल नेटवर्क बेनकाब: पांच डॉक्टर गिरफ्तार, दुबई-अफगानिस्तान-कश्मीर से जुड़े खतरनाक कनेक्शन उजागर

terror doctor module up dubai link adil rather network five doctors arrested
सहारनपुर

UP News : 20 हजार रिश्वत लेते हुए BDO गिरफ्तार, लेता था 15 प्रतिशत कमीशन

Corruption in Maharashtra
सहारनपुर
