9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सहारनपुर

आधी रात खेत में कर था तंत्र-मंत्र, फिर कुछ ही देर में लोगों ने देखा… और मौत

यूपी के सहारनपुर में संतान न होने से परेशान 35 वर्षीय युवक ने आधी रात को तंत्र-मंत्र का खेल किया। तांत्रिक के कहने पर वह रात में खेत में तंत्र क्रिया करने गया था।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Anuj Singh

Jan 09, 2026

AI Generated

Saharanpur News: संतान की चाह में अक्सर लोग कड़े से कड़े कदम उठाते हैं। सिर्फ 1 बच्चे के लिए कभी-कभी लोग ऐसे काम करते हैं, जिसे सुन आम लोग हैरान-परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के सहारनपुर में देखने को मिला है। साथ ही इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के लंढ़ौरा गुर्जर गांव में 35 वर्षीय दलित युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक संतान न होने की वजह से बहुत परेशान था और अंधविश्वास में पड़कर तंत्र-मंत्र की क्रिया में शामिल हो गया। परिवार वाले इसे साजिश बता रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है।

संतान सुख की चाह में परेशानी

युवक सतनाम की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से वह और उसकी पत्नी लंबे समय से तनाव में थे। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज करवाया, कई जगह घूमे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाइयों के साथ-साथ उन्होंने झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र का भी सहारा लिया। गांव में एक व्यक्ति खुद को तांत्रिक बताता था। वह संतान प्राप्ति का वादा करता था। सतनाम का संपर्क इसी तांत्रिक से हुआ।

रात में खेत में तांत्रिक क्रिया

परिवार वालों के अनुसार, तांत्रिक के कहने पर सतनाम बुधवार की देर रात करीब ढाई बजे खेत में तंत्र क्रिया करने गया। वहां वह काफी देर तक रहा। जब बहुत देर तक घर नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने खोजबीन शुरू की। खेत में सतनाम गंभीर हालत में बैठा मिला। वह ठंड से बहुत कांप रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। परिवार वाले उसे तुरंत घर ले आए। घर पहुंचते ही सतनाम ने पानी मांगा। पानी पीने के थोड़ी देर बाद उसकी हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

परिवार का आरोप और पुलिस कार्रवाई

परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिवार का कहना है कि गांव में तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर लोग लंबे समय से गुमराह हो रहे हैं। वे इसे महज संयोग नहीं मानते। उनका आरोप है कि यह एक साजिश हो सकती है। उन्होंने तांत्रिक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और हंगामा भी किया।

पुलिस की जांच जारी

CO ने बताया कि परिजनों के सभी आरोपों की गंभीरता से जांच हो रही है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण पता चलेगा। पुलिस हर पहलू पर ध्यान रखते हुए पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 10:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / आधी रात खेत में कर था तंत्र-मंत्र, फिर कुछ ही देर में लोगों ने देखा… और मौत

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर बैठे सर्विलांस पर लगाएं अपना खोया हुआ मोबाइल फोन, तरीका बता रही हैं IPS सिमरन सिंह

IPS Simran Singh
सहारनपुर

बहन को ट्यूशन छोड़कर लौटे भाई ने उठाया आत्मघाती कदम, कमरे में पहुंची मां तो निकल गई चीख

Crime
सहारनपुर

स्कूटी के लिए पति पर FIR दर्ज कराने पहुंची महिला, पुलिस भी हैरान

UP Police
सहारनपुर

सहारनपुर में भीषण कार एक्सीडेंट, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

Road Accident
सहारनपुर

एंड्रॉयड यूजर के लिए खुशखबरी, गूगल ने भारत में लांच किया ELS सिस्टम, जानिए इसके लाभ

UP 112
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.