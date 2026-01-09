आधी रात खेत में कर था तंत्र-मंत्र, फिर कुछ ही देर में लोगों ने देखा… और मौत

Saharanpur News: संतान की चाह में अक्सर लोग कड़े से कड़े कदम उठाते हैं। सिर्फ 1 बच्चे के लिए कभी-कभी लोग ऐसे काम करते हैं, जिसे सुन आम लोग हैरान-परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के सहारनपुर में देखने को मिला है। साथ ही इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के लंढ़ौरा गुर्जर गांव में 35 वर्षीय दलित युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक संतान न होने की वजह से बहुत परेशान था और अंधविश्वास में पड़कर तंत्र-मंत्र की क्रिया में शामिल हो गया। परिवार वाले इसे साजिश बता रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है।