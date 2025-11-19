Delhi Blast : यूपी के सहारनपुर पर कड़ी नजर, एजेंसियों ने डाला डेरा

Delhi Blast: 5 लाख सैलरी, एक महीने पहले शादी... Image Source - 'X' @IANS
Delhi Blast : आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद माड्यूल का खुलासा होने के बाद से सहारनपुर जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। आतंकी कनेक्शन तलाशने के लिए जांच एजेंसियों ने सहारनपुर में डेरा डाल दिया है। यूपी के सहारनपुर में ये जांच एजेंसियां कश्मीर से जुड़े संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। जब से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देवबंद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक छात्र को हिरासत में लिया है उसके बाद से जांच एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। अब सहारनपुर में रह रहे कश्मीरियों पर नजर रखने के साथ-साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कौन-कौन लोग सहारनपुर में रह रहे हैं। एक टीम ने सहारनपुर RTO के दस्तावेज भी खंगाले हैं।
सहारनपुर के बाद दूसरा नंबर यूपी की राजधानी लखनऊ का है और फिर कानपुर का। कानपुर में इस माड्यूल की सदस्य डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में जो-जो डॉक्टर रहे हैं उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है। डॉक्टर शाहीन के साथ सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हैं उनसे भी पूछताछ करी जा रही है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का शिकंजा कसते ही एटीएस ने भी जांच तेज कर दी है और अब एटीएस इन दोनों संबंधित सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है।
दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर मॉड्यूल सामने आने के बाद एटीएस ने सहारनपुर समेत यूपी के अन्य जिलों में चल रहे मदरसों की जांच भी तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ATS ने सहारनपुर समेत यूपी के प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर मदरसों में अध्ययरत छात्र-छात्राओं, मौलवियों और इनके प्रबंधकों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग