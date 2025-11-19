Delhi Blast : यूपी के सहारनपुर पर कड़ी नजर, एजेंसियों ने डाला डेरा

Delhi Blast : आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद माड्यूल का खुलासा होने के बाद से सहारनपुर जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। आतंकी कनेक्शन तलाशने के लिए जांच एजेंसियों ने सहारनपुर में डेरा डाल दिया है। यूपी के सहारनपुर में ये जांच एजेंसियां कश्मीर से जुड़े संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। जब से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देवबंद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक छात्र को हिरासत में लिया है उसके बाद से जांच एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। अब सहारनपुर में रह रहे कश्मीरियों पर नजर रखने के साथ-साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कौन-कौन लोग सहारनपुर में रह रहे हैं। एक टीम ने सहारनपुर RTO के दस्तावेज भी खंगाले हैं।