Delhi Blast : अलफलाह यूनिवर्सिटी के छात्र को दिल्ली की स्पेशल टीम ने देवबंद से उठाया, आतंकी कनेक्शन की आशंका

सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी और फिर दिल्ली में हुए धमाके के बाद से ही आईबी, एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकियों के नेटवर्क तलाशने में लगी हुई हैं। हर दिन हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर आदिल का सहारनपुर में किन-किन लोगों से कनेक्शन था इसकी जांच की जा रही है। वह किन-किन लोगों से बात करता था इसकी भी पड़ताल चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलावर को दिल्ली से देवबंद पहुंची एक टीम ने देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में छापा मारकर यहां से अहमद रजा नाम के छात्र को हिरासत में लिया है। टीम पूछताछ के लिए इस छात्र को अपने साथ ले गई है।