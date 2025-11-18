Delhi Blast : अलफलाह यूनिवर्सिटी के छात्र को दिल्ली की स्पेशल टीम ने देवबंद से उठाया, आतंकी कनेक्शन की आशंका

दिल्ली ब्लास्ट की प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ( ChtGPT )
Delhi Blast : दिल्ली की स्पेशल टीम ने मंगलवार को देवबंद में छापा मारा। यहां से स्पेशल टीम एक छात्र को अपने साथ उठाकर ले गई है। बताया जा रहा है कि यह छात्र फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। छात्र का नाम अहमद रजा बताया जा रहा है। आशंका है कि इस छात्र के दिल्ली धमाके में मारे गए आतंकी डॉ. उमर से संपर्क हैं। पकड़ा गया छात्र अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और कुछ दिन पहले ही देवबंद लौटा था।
सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी और फिर दिल्ली में हुए धमाके के बाद से ही आईबी, एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकियों के नेटवर्क तलाशने में लगी हुई हैं। हर दिन हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर आदिल का सहारनपुर में किन-किन लोगों से कनेक्शन था इसकी जांच की जा रही है। वह किन-किन लोगों से बात करता था इसकी भी पड़ताल चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलावर को दिल्ली से देवबंद पहुंची एक टीम ने देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में छापा मारकर यहां से अहमद रजा नाम के छात्र को हिरासत में लिया है। टीम पूछताछ के लिए इस छात्र को अपने साथ ले गई है।
दिल्ली की टीम ने जिस छात्र को हिरासत में लिया है वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। तीसरे वर्ष में हैं। दिल्ली धमाके के बाद डॉक्टर उमर की कुंडली खंगाली जा रही है। इसी पड़ताल में देवबंद के इस छात्र का नाम भी सामने आया है। पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला यह छात्र डॉक्टर उमर के कनेक्शन में था। दोनों के बीच वाट्सऐप पर बात होती थी। यह छात्र डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के भी संपर्क था इस तरही बातें भी सामने आ रही हैं।
दिल्ली की स्पेशल टीम ने छात्र के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके मोबाइल फोन से अब छानबीन की जाएगी। आशंका है कि मोबाइल फोन से कुछ पुलिस को मिल सकता है। फिलहाल यू-ट्यूब से लेकर सर्च हिस्ट्री, कॉल डिटेल और फोन की मैमोरी में क्या-क्या है यह चेक किया जाएग। माना जा रहा है कि यह छात्र किन-किन लोगों के संपर्क में था इसका पता लगाने में मोबाइल से भी काफी मदद मिलेगी।
