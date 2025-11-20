Encounter : सहारनपुर में गोकश ने पुलिस पर चला दी गोली, जवाबी कार्रवाई में…

घटना चिलकाना थाना क्षेत्र की है। एसपी सिटी के अनुसार चिलकाना थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गन्ने के खेत से कुछ आवाजें सुनाई दी। पुलिस टीम अंदर पहुंची तो अंदर से एक व्यक्ति ने कहा कि पुलिस आ गई चला गोली। इसके बाद गन्ने के खेत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। गनीमत रही कि इस हमले से सभी पुलिसकर्मी बच गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पॉजिशन लेकर जवाबी फायरिंग की तो एक व्यक्ति को गोली लगी। इसके घायल व्यक्ति मौके पर ही गिर पड़ा जबकि इसके साथी इसे छोड़कर फरार हो गए।