Encounter : सहारनपुर में गोकश ने पुलिस पर चला दी गोली, जवाबी कार्रवाई में…

एनकाउंटर के बाद गन्ने के खेत से घायल को बाहर निकालकर लाती पुलिस ( फोटो स्रोत : सहारनपुर पुलिस )
Encounter : सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में गोकशी के आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से गोली चलाई गई तो एक आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल गोकश को मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि इसके साथी मौका पाकर फरार हो गए।
घटना चिलकाना थाना क्षेत्र की है। एसपी सिटी के अनुसार चिलकाना थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गन्ने के खेत से कुछ आवाजें सुनाई दी। पुलिस टीम अंदर पहुंची तो अंदर से एक व्यक्ति ने कहा कि पुलिस आ गई चला गोली। इसके बाद गन्ने के खेत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। गनीमत रही कि इस हमले से सभी पुलिसकर्मी बच गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पॉजिशन लेकर जवाबी फायरिंग की तो एक व्यक्ति को गोली लगी। इसके घायल व्यक्ति मौके पर ही गिर पड़ा जबकि इसके साथी इसे छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस अंदर पहुंची और घायल को उठाकर पुलिस जीप में बैठाकर अस्पताल पहुंचवाया। मौके से कुल्हाड़ी, सुआ, पॉलिथिन और देशी तमंचे के अलावा अन्य सामान बरामद हुआ। रास्ते में पूछताछ के दौरान घायल आरोपी ने अपना नाम मुस्तफा पुत्र युसुफ निवासी गांव दुमझेड़ा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर बताया। पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने आगे बताया कि इसके साथी फरार हो गए हैं। पुलिस अब इसके फरार साथियों की तलाश कर रही है।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
