पुलिस से बचने के लिए बदलवा दी एक्सरे रिपोर्ट! डीएम ने मांगा जवाब

देवबंद थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा खास में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष की महिला को गंभीर चोटें आई थी। इस महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अस्पताल में फर्जी मेडिकल बनवा लिया और एक्सरे रिपोर्ट में पैर की हड्डी टूटी हुई दिखवा दी। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस से बचने के लिए और क्रॉस केस बनवाने के लिए दूसरे पक्ष ने फर्जी एक्सरे रिपोर्ट तैयार कराई है जबकि हड्डी नहीं टूटी है। इस पर जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच बैठा दी है। अब अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है।