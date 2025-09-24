पुलिस से बचने के लिए बदलवा दी एक्सरे रिपोर्ट! डीएम ने मांगा जवाब

UP News : यूपी के सहारनपुर में एक फिर अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि मारपीट के एक मामले में पुलिस से बचने के लिए आरोपी पक्ष ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवा ली। इसकी मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी से कर दी। अब इस पूरे प्रकरण में जांच बैठ गई है डीएम के निर्देशों पर अस्पताल प्रशासन ने एक्सरे टैक्नीशियन से जवाब मांग लिया है।
यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सहारनपुर जिला अस्पताल प्रशासन पर इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों एक चिकित्सक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। अब एक बार फिर क्रॉस केस कराने के उद्देश्य से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराए जाने की शिकायत हुई है। यह शिकायत जिलाधिकारी से की गई तो उन्होंने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठा दी। जिला अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में अभ टैक्नीशियन से जवाब मांगा है।
देवबंद थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा खास में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष की महिला को गंभीर चोटें आई थी। इस महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अस्पताल में फर्जी मेडिकल बनवा लिया और एक्सरे रिपोर्ट में पैर की हड्डी टूटी हुई दिखवा दी। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस से बचने के लिए और क्रॉस केस बनवाने के लिए दूसरे पक्ष ने फर्जी एक्सरे रिपोर्ट तैयार कराई है जबकि हड्डी नहीं टूटी है। इस पर जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच बैठा दी है। अब अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है।