Fire कोल्हू में लगी भयंकर आग, कई मजदूरों के फंसे होने की सूचना पर दौड़ी पुलिस

देवबंद-बरला मार्ग पर गोपाली गांव पड़ता है। इसी गांव में जहांगीर नाम के व्यक्ति का गन्ना कोल्हू है। कोल्हू में गन्ने से निकलने वाले रस को पकाने के लिए भट्टी चलाई जाती है। इस भट्टी में आग लगाने के लिए पत्ती और खोई का भंडार किया जाता है। कोल्हू के पास ही पत्ती और खोई का कूप बनाया गया था। गुरुवार की शाम इसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते तेज लपटे फैल गई। लपटों के देखकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन लपटें इतनी अधिक थी कि पानी से काबू नहीं हुई। गांव वालों ने सबसे पहले यूपी 112 को कॉल किया। इसके बाद इवेंट पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दमकलकर्मियों को बुलाया। दमकलकर्मियों की टीम ने आग की लपटों पर काबू पाया। दमकलकर्मियों की टीम ने बताया कि, घंटों की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।