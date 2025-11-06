Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

Fire कोल्हू में लगी भयंकर आग, कई मजदूरों के फंसे होने की सूचना पर दौड़ी पुलिस

Fire : कोल्हू में बनाए गए पत्ती और खोई के कूप ने आग पकड़ ली इससे तेज लपटें उठने लगी और पूरे गांव में धुआ फैल गया।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 06, 2025

Fire

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )

Fire : देवबंद क्षेत्र के गांव गोपाली में स्थित गन्ना कोल्हू में बनाए गए पत्ती के ढेर में भयंकर आग लग गई। तेज लपटों से आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गांव वालों ने शोर मचा दिया कि कोल्हू में कई मजदूर फंस गए। इससे स्थिति और अधिक पैनिक हो गई। आनन-फानन में पुलिस और दमकलकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग की लपटों पर काबू पाया। गनीमत रही कि, इस दुर्घटना से कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन आग की लपटों को देखकर आस-पास के लोग डर गए थे।

घटना में कोई हताहत नहीं हुआ

देवबंद-बरला मार्ग पर गोपाली गांव पड़ता है। इसी गांव में जहांगीर नाम के व्यक्ति का गन्ना कोल्हू है। कोल्हू में गन्ने से निकलने वाले रस को पकाने के लिए भट्टी चलाई जाती है। इस भट्टी में आग लगाने के लिए पत्ती और खोई का भंडार किया जाता है। कोल्हू के पास ही पत्ती और खोई का कूप बनाया गया था। गुरुवार की शाम इसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते तेज लपटे फैल गई। लपटों के देखकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन लपटें इतनी अधिक थी कि पानी से काबू नहीं हुई। गांव वालों ने सबसे पहले यूपी 112 को कॉल किया। इसके बाद इवेंट पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दमकलकर्मियों को बुलाया। दमकलकर्मियों की टीम ने आग की लपटों पर काबू पाया। दमकलकर्मियों की टीम ने बताया कि, घंटों की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

06 Nov 2025

06 Nov 2025 11:36 pm

06 Nov 2025

06 Nov 2025 11:35 pm

सहारनपुर

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

