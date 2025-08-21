Google Map: मैप ने भटकाया! तालाब में जा गिरी चार दोस्तों की कार

इस तरह वह बच गए और उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल की। इसके बाद ग्रामीण और पुलिस मदद के लिए पहुंचे। ग्रमीणों ने पुलिस की मदद से किसी तरह उनकी कार को बाहर निकलवाया। पूछने पर इन्होंने बताया कि गूगल मैप उन्हे गलत रास्ते पर ले गया और फिर पता नहीं कैसे अचानक कार तालाब में चली गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन इस घटना से हड़कंप मच गया। चार दोस्तों की कार तालाब में गिर जाने की सूचना जैसे ही मिली तो पुलिस के साथ-साथ ग्रामीण और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए।