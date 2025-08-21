Google Map: मैप ने भटकाया! तालाब में जा गिरी चार दोस्तों की कार

Google Map : सहारनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कथित रूप से ( Google Map ) गूगल मैप के सहारे चल रही कार रास्ता भटककर तालाब में जा गिरी। इस कार में सवार मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने किसी तरह इनकी कार को बाहर निकाला। छात्रों ने बताया कि वह मेरठ से अंबाला के कस्बा शाहबाद स्थित महर्षि मारकंडेश्वर मंदिर जा रहे थे।
मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सूर्या ने स्थानीय ग्रामीणों को बताया कि वह अपने तीन दोस्तों के साथ मेरठ से अंबाला स्थित महर्षि मारकंडेश्वर मंदिर जाने के लिए निकले थे। सरसावा कस्बे से गूगल मैप ने उन्हे सिरोही पैलेस के बराबर वाले रास्ते से मोड़ दिया। इस पर थोड़ा आगे चले तो कार चला रहे उनके साथी आदित्य को पता नहीं चला और कार तालाब में चली गई। अचानक हुए इस हाद्से से वह घबरा गए लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया और कार के शीशे नीचे उतारकर तालाब में ही कूद गए।
इस तरह वह बच गए और उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल की। इसके बाद ग्रामीण और पुलिस मदद के लिए पहुंचे। ग्रमीणों ने पुलिस की मदद से किसी तरह उनकी कार को बाहर निकलवाया। पूछने पर इन्होंने बताया कि गूगल मैप उन्हे गलत रास्ते पर ले गया और फिर पता नहीं कैसे अचानक कार तालाब में चली गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन इस घटना से हड़कंप मच गया। चार दोस्तों की कार तालाब में गिर जाने की सूचना जैसे ही मिली तो पुलिस के साथ-साथ ग्रामीण और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए।