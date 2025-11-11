घर पर डिलीवरी की कोशिश में जच्चा-बच्चा दोनों की मौत

गांव वालों के अनुसार शाम को जब दोबारा से पारुल को प्रसव पीड़ा हुई तो एएनएम को बुलाया गया। कार से एएनएम गांव पहुंची और घर पर ही प्रसव करा दिया लेकिन बच्चा पेट में मरा हुआ था। आरोप है कि, एएनएम ने बिना किसी जांच के ही डिलीवरी करवा दी। डिलीवरी के बाद महिला की ब्लीडिंग नहीं रुक सकी। आरोप ये भी है कि डिलीवरी कराने के बाद एएनएम वहां से चली गई और महिला का ब्लड नहीं रुका। अधिक खून बह जाने की वजह से महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं लेकिन फिलहाल परिवार के सदस्यों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से इंकार कर दिया।