Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

घर पर डिलीवरी की कोशिश में जच्चा-बच्चा दोनों की मौत

UP News : पेट में बच्चे की मौत हो गई थी आरोप है कि एएनएम ने बिना जांच के ही डिलीवरी करवा दी।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 11, 2025

Dath

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका )

UP News : सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव खिड़का जुनारदार में घर पर ही डिलीवरी कराने की कोशिश में जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों ने किसी भी तरह कानूनी कार्यवाही से इंकार कर दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के लिए एएनएम जिम्मेदार है।

ये है पूरा मामला ( UP News )

खिड़का जुनारदार के रहने वाले सूरजपाल की 30 वर्षीय पत्नी पारूल गर्भवती थी। परिवार वालों ने बताया कि रविवार की रात पारुल को प्रसव पीड़ा हुई। रात का समय होने की वजह से परिवार के लोग प्रसूता को लेकर बेहट क्षेत्र के ही एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। यह क्लीनिक एक एएनएम का बताया जा रहा है। परिवार वालों के मुताबिक कुछ देर में क्लीनिक में रखने के बाद एएनएम ने गर्भवती महिला को घर वापस घर भेज दिया और कहा कि दोबारा दर्द होने पर वह खुद गांव पहुंच जाएगी और घर पर ही डिलीवरी करवा देगी। इस आश्वासन पर परिवार के लोग महिला को लेकर घर आ गए।

अधिक खून बहने से हो गई हुई मौत!

गांव वालों के अनुसार शाम को जब दोबारा से पारुल को प्रसव पीड़ा हुई तो एएनएम को बुलाया गया। कार से एएनएम गांव पहुंची और घर पर ही प्रसव करा दिया लेकिन बच्चा पेट में मरा हुआ था। आरोप है कि, एएनएम ने बिना किसी जांच के ही डिलीवरी करवा दी। डिलीवरी के बाद महिला की ब्लीडिंग नहीं रुक सकी। आरोप ये भी है कि डिलीवरी कराने के बाद एएनएम वहां से चली गई और महिला का ब्लड नहीं रुका। अधिक खून बह जाने की वजह से महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं लेकिन फिलहाल परिवार के सदस्यों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से इंकार कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 09:11 am

Published on:

11 Nov 2025 09:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / घर पर डिलीवरी की कोशिश में जच्चा-बच्चा दोनों की मौत

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके में कहां तक पहुंची जांच? आ गया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Delhi Blast के बाद सहारनपुर में डॉक्टर आदिल के करीबियों से पूछताछ

saharanpur
सहारनपुर

सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 360 किलो विस्फोटक मिला; AK-56 और कारतूस भी बरामद; आतंकियों से कनेक्शन?

300 kg rdx recovered from doctor room in faridabad suspecting links to terrorists ak 56 rifle also found saharanpur
सहारनपुर

सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद!

saharanpur
सहारनपुर

Accident बुलेट की टक्कर से टैंपों पलटा, दो भाईयों की मौत, कई घायल

Accident
सहारनपुर

UP Crime : घर में सो रहे भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या

आंख बंद करो सरप्राइज देते हैं… बोलकर नाबालिग छात्र के गले में घोंप दिया चाकू, खेल-खेल में जानलेवा हमला(photo-patrika)
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.