Murder : क्लेश में घर से चली गई पत्नी तो बेटे ने मां को पीट-पीटकर मार डाला

निर्भय पुरम कॉलोनी के रहने वाले अक्षय की शादी करीब 15 दिन पहले हुई थी। वह बिहार से शादी करके पत्नी को घर लाया था। शनिवार को वह घर पर नहीं था। पीछे से बहू और सास में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद पत्नी बिना कुछ बताए घर से चली गई। इस बात से बेटा अपनी मां से नाराज हो गया। शाम के समय अक्षय शराब के नशे में घर पहुंचा और 55 वर्षीय अपनी मां आशा से लड़ने लगा। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। बेटे ने इसके बाद मां को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया।