Murder : क्लेश में घर से चली गई पत्नी तो बेटे ने मां को पीट-पीटकर मार डाला

Murder : 15 दिन पहले अक्षय बिहार से शादी करके पत्नी को घर लाया था। सास से हुए विवाद के बाद पत्नी घर छोड़ गई तो बेटे ने मां की हत्या कर दी।

2 min read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Sep 28, 2025

Murder

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Murder : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घरेलू कलह की ये घटना आपको हैरान कर देगी। क्लेश में पत्नी घर छोड़ गई तो शराब पीकर आए बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

शराब पीकर नशे में घर पहुंचा था अक्षय

यह घटना सहारनपुर की नगर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाली निर्भय पुरम कॉलोनी की है। बेटे के पीछे सास-बहू में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इससे नाराज पत्नी घर छोड़कर चली गई। जब इस बात का पता बेटे को चला तो उसने मां को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने मां की हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल यही माना जा रहा है कि सिर में लगी चोट के कारण महिला की मौत हुई है।

15 दिन पहले हुई थी शादी

निर्भय पुरम कॉलोनी के रहने वाले अक्षय की शादी करीब 15 दिन पहले हुई थी। वह बिहार से शादी करके पत्नी को घर लाया था। शनिवार को वह घर पर नहीं था। पीछे से बहू और सास में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद पत्नी बिना कुछ बताए घर से चली गई। इस बात से बेटा अपनी मां से नाराज हो गया। शाम के समय अक्षय शराब के नशे में घर पहुंचा और 55 वर्षीय अपनी मां आशा से लड़ने लगा। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। बेटे ने इसके बाद मां को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया।

पूछताछ में बताई हत्या की वजह

इसी दौरान महिला के सिर में गंभीर चोट आई। महिला चिल्लाई तो आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सिर में लगी इसी चोट की वजह से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि युवक पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से नाराज था। इसलिए उसने मां को पीटना शुरू किया और सिर में गंभीर चोट लगने से मां की मौत हो गई।

28 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Murder : क्लेश में घर से चली गई पत्नी तो बेटे ने मां को पीट-पीटकर मार डाला

