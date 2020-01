नए साल के पहले दिन छह राशियों में बन रहे हैं धनलाभ के याेग, जानिए कैसा बीतेगा साल का पहला दिन

new year Rashifal in hindi aaj ka rashifal new year rashifal 2020 नव वर्ष का राशिफल 1 जनवरी 2020 नए साल के पहले दिन क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे और कैसा रहने वाला है आपके लिए साल का पहला दिन ? आइए जानते हैं सभी राशियों का राशिफल। चंद्र राशिफल से सभी राशि के जातकों का बुधवार का राशिफल बता रहे हैं आचार्य प्राेफेसर राघवेंद्र स्वामी व पंडित राेहित वशिष्ठ।



मेष राशिफल आज का राशिफल मेष wednesday rashifal ( Mesh Rashi ) Mesh Rashi मानसिक रूप से आज आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पारिवारिक खुशियां आज आपको मिलेंगी। अच्छी बात यह है कि वर्ष के पहले दिन लाभ के योग बने हुए हैं। व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन किसी भी अजनबी पर आंख मूंदकर विश्वास ना करें। आज गाय माता काे अपने हाथों से मिठाई खिलाएं।



Aaj Ka rashifal in hindi राशिफल वृषभ राशि New Year 2020 rashifal ( Vrishabha Rashi ) rashifal news hindi taurus horoscope वृष राशिफल : मन आज चंचल बना रहेगा ।गुस्से की अधिकता हो सकती है लेकिन गुस्से से आज आपको बचना चाहिए। गुस्से में उठाए गए कदम विवाद का कारण बन सकते हैं। आज बहस करने से भी आपको बचना चाहिए खर्च करते समय सचेत रहें मित्रों के साथ बिताया गया समय अच्छा रहेगा। आज गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय हाेगा।



today rashifal In Hindi आज का राशिफल मिथुन राशि ( Mithun Rashi ) hindi rashifal news hindi gemini horoscope मिथुन राशिफल : दिन अच्छा है। समय बदल रहा है। पारिवारिक माहौल बेहतर रहेगा। बच्चों के लिए अच्छी योजना आजा बना सकेंगे। संतान के प्रति अच्छे समाचार प्राप्त होंगे लेकिन आपको कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिल सकती हैं जो दुखी करने वाली होंगी। ऐसे में आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज कुत्ते को अपने हाथों से दूध पिलाएं।



#Rashifal in Hind राशिफल कर्क राशि ( Kark Rashi ) cancer horoscope कर्क राशिफल : आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा कठिनाई भरा रह सकता है। इसलिए खुश रहने की कोशिश करें। आज पुराने मित्रों से मुलाकात के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। आज आपके लिए हंसता हुआ चेहरा लक्की है। इससे आप दूसरों का दिल जीत लेंगे। नया कार्य शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों और कारोबारियों की राशि में धन लाभ के योग बने हुए हैं।



सिंह राशिफल ( Singh Rashi ) आज का राशिफल सिंह Rashifal by name

Leo Horoscope mesh rashifal नए साल पर सिंह राशि वालों के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। आत्मविश्वास से खुद को मरा हुआ महसूस करेंगे हालांकि दिनभर उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे और अच्छी बुरी सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। दोपहर बाद का समय आपके लिए अच्छा है। माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। वाहन चलाते समय थाेड़ा सचेत रहने की सलाह आपको दी जाती है।



कन्या राशिफल Vigro Horoscope आज का राशिफल कन्या राशि ( Kanya Rashi ) new year rashifal in hindi : कन्या राशि वालों को आज थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बातचीत करते समय शब्दों का सही चयन करना आपके लिए आवश्यक है। कोई भी ऐसे शब्द आज नहीं कहने है जो दूसरों को बुरे लगते हों। परिवार में किसी बुजुर्ग महिला से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। निवेश करना चाहते हैं तो आज लंबी अवधि का निवेश करना अच्छा रहेगा। आज मंदिर में लाल रंग का फल दान करें।

rashifal today libra horoscope आज का राशिफल तुला ( Tula Rashi )

तुला राशिफल : नव वर्ष 2020 आपके लिए सामान्य से बेहतर योग लेकर आया है। नए साल का पहला दिन सामान्य बीतेगा। उतार-चढ़ाव दिन भर रहेंगे। कार्यों की अधिकता रहेगी। पारिवारिक माहौल बेहतर है लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं जो परेशान करने वाली होंगी। आज अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। वाहन चलाते हुए भी सचेत रहें। आज ब्राह्मण काे अपने हाथों से लाल रंग का फल दान करें।

Daily Rashifal Scorpio आज का राशिफल वृश्चिक राशि ( Vrishchik Rashi ) Horoscope Daily Hindi Rashifal Mesh वृश्चिक राशिफल : वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आत्मविश्वास से भरा हुआ खुद को महसूस करेंगे लेकिन आज धैर्य की आवश्यकता है। जल्दबाजी करने से बचें। जीवनसाथी से बहस करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। विवाद हो सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से भी आपको बचना चाहिए। जिन लोगों को पैसा अपने उधार दिया हुआ हैं उन्हें याद दिलाएं। आज उधार पैसा वापस लौटने के योग आपकी राशि में बने हैं।

आज का राशिफल धनु राशि ( Dhanu Rashi ) आज का राशिफल Sagittarius

धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आज भावुक होने का समय नहीं है। भावुक होने से बचें। आपको जो भी निर्णय करने हैं तर्क के आधार पर कीजिए। संतान के प्रति थोड़ा सचेत रहने की सलाह को दी जाती है। आज मौसम का असर संतान के स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है। इसलिए सचेत रहें सावधान रहें। सड़क पार करते समय भी सावधानी बरतें । जल्दबाजी में किया गया निर्णय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मकर राशिफल ( Makar Rashi ) आज का राशिफल मकर राशि leo horoscope Capricorn मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होगी। कारोबार में हालांकि कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं लेकिन दोपहर बाद का समय अच्छे जोक लेकर आया है। आज किसी से भी विवाद करने से बचें। अजनबी लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास करना उचित नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी बरतें। आज मछलियों काे अपने हाथों से भाेजन दें।

कुंभ राशिफल Kumbh Rashi आज का राशिफल कुंभ Aries Horoscope Aquarious Horoscope : 2020 1 जनवरी का दिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टदाई हो सकता है। दिन भर उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे। आपका मन चंचल बना रहेगा। मन को एकाग्र करने के लिए आज श्री राम का ध्यान आपको करना चाहिए। परिवार में बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती हैं। दिनचर्या भी आज अस्त व्यस्त रह सकती है लेकिन अच्छी बात यह है कि धन लाभ के योग बने हुए हैं। आज ऐसे रास्तों से आपको धन लाभ होगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। सुबह 10:00 बजे के बाद निवेश कर सकते हैं।

मीन राशिफल Meen Rashi आज का राशिफल मीन राशि Sagittarius horoscope pisces horoscope मीन राशि वालों के लिए वर्ष का पहला दिन अच्छे योग लेकर आया है लेकिन संतान को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपके आसपास का माहौल आप के अनुरूप नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सचेत रहने की सलाह आपको दी जाती है। गुस्सा करने से बचना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है। वाहन चलाते समय भी सचेत रहें। आज कुत्ते काे अपने हाथों से दूध दें अगर कुत्ता इस दूध काे पी लेता है ताे समझ लीजिए आज से आपके भाग्य के सितारे बदल रहे हैं।