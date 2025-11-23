किश्तों पर फोन ले रहे हैं तो पढ़ लें सहारनपुर की खबर, यहां एक के बाद एक बंद हो गए IPhone

जब ये सभ लोग हंगामा कर रहे थे तो इनका यह भी कहना था कि दुकानदार को पहले से पता था कि फोन बंद हो जाएंगे इसलिए वह दुकान बंद करके निकल गया है। इस बात की पड़ताल की गई तो पता चला कि दुकानदार की मां तीन दिन से बीमार थी। दुकानदार अपनी मां के साथ गाजियाबाद के एक अस्पताल में था। इसलिए दुकान नहीं खुल रही थी। बाद में जब दुकानदार से बात की गई तो दुकानदार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी फोन ठीक है। जिन लोगों के फोन बंद हुए हैं उन सभी ने किश्तों पर फोन लिए थे। अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने किश्तों का भुगतान नहीं किया है। किश्त जमा ना होने की वजह से फाईनेंस कंपनी के ऐप से फोन बंद हो गए हैं।