किश्तों पर फोन ले रहे हैं तो पढ़ लें सहारनपुर की खबर, यहां एक के बाद एक बंद हो गए IPhone

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Phone : अगर आप किश्तों पर मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां एक के बाद एक कई लोगों के आईफोन चलते-चलते अचानक बंद हो गए। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि बंद होने वाले अधिकांश फोन एक ही दुकान से खरीदे गए थे। जिन लोगों के फोन बंद हुए उन्होंने दुकान पर जाकर हंगामा कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
एक के बाद एक जिन लोगों के फोन बंद हुए थे जब वो दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर बंद था। आस-पास के दुकानदारों ने बताया कि दुकान तीन दिन से बंद है। एक ही दुकान से खरीदे गए फोन बंद हुए और फिर तीन दिन से दुकान ही बंद थी। इससे ग्राहकों का गुस्सा और बढ़ गया। अब ग्राहकों को लगने लगा कि उनके साथ ठगी हुई है। इस पर ग्राहकों ने और अधिक हंगामा काटना शुरू कर दिया। पुलिस को आकर मामला संभालना पड़ा। 20 से 25 ग्राहक दुकान से बाद में कोतवाली नगर पहुंच गए और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन सभी लोगों का यह कहना था कि इन्हे नकली आईफोन दे दिए गए।
जब ये सभ लोग हंगामा कर रहे थे तो इनका यह भी कहना था कि दुकानदार को पहले से पता था कि फोन बंद हो जाएंगे इसलिए वह दुकान बंद करके निकल गया है। इस बात की पड़ताल की गई तो पता चला कि दुकानदार की मां तीन दिन से बीमार थी। दुकानदार अपनी मां के साथ गाजियाबाद के एक अस्पताल में था। इसलिए दुकान नहीं खुल रही थी। बाद में जब दुकानदार से बात की गई तो दुकानदार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी फोन ठीक है। जिन लोगों के फोन बंद हुए हैं उन सभी ने किश्तों पर फोन लिए थे। अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने किश्तों का भुगतान नहीं किया है। किश्त जमा ना होने की वजह से फाईनेंस कंपनी के ऐप से फोन बंद हो गए हैं।
नेहरू मार्केट में गीतांजलि नाम से एक मोबाइल फोन की दुकान है। पुलिस के अनुसार जो फोन बंद हुए हैं वो सभी इसी दुकान से खरीदे गए थे। ग्राहकों ने बताया कि उनके फोन अचानक से चलना बंद हो गए। सिर्फ हेलों का मैसेज डिस्पले पर आ रहा था इससे आगे फोन नहीं चल रहे थे। इस पर कुछ ग्राहकों ने अपने फोन रिसेट कर दिए। हंगामा कर रहे ग्राहकों ने बताया कि रिसेट करने के बाद भी फोन नहीं चले और उनका सारा डाटा भी उड़ गया। कुछ ग्राहक यह आरोप लगा रहे थे कि उनके फोन खुद ही रिसेट हो गए और सारा डाटा उड़ गया।
ग्राहक ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हे गलत फोन दिए गए जिस कारण फोन बंद हो गए और उधर दुकानदार ने पुलिस को बताया कि अधिकांश लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनकी किश्त माफ हो जाएं। दुकानदार का कहना है कि कुछ ग्राहक तो ऐसे हैं जिन्होंने कई महीनों से किश्त नहीं दी है। ये भी बताया कि जो कंपनी फोन को फाईनेंस करती है उस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर फोन में डलता है। अगर ग्राहक किश्त नहीं देता तो उस सॉफ्टवेयर से कंपनी फोन को बंद कर देती है।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग