सहारनपुर में स्कॉर्पियो से भाग रहे गोकश का हाफ एनकाउंटर

देर रात प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर अपनी तीन के साथ गश्त कर रहे थे। हथिनीकुंड क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो चालक ने पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो दौड़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो उसने स्कॉर्पियो को कच्चे रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया लेकिन आगे रास्ता बंद था इसके बाद गाड़ी छोड़कर कर से दो युवक भागने लगे। आगे चलकर पुलिस ने इन्हें घेर लिया तो खुद को गिरता हुआ देख दोनों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लगी जो मौके पर ही गिर पड़ा इसका साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया पुलिस ने घायल से पूछताछ की तो उसने अपना नाम। साऊद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर बताया। इस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।