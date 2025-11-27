Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

सहारनपुर में स्कॉर्पियो से भाग रहे गोकश का हाफ एनकाउंटर

Encounter पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो गोकश ने कच्चे रास्ते पर उतारकर गाड़ी दौड़ा दी इसके बाद दोनों ओर से गोलियां चली।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Nov 27, 2025

Encounter

एनकाउंटर के बाद आरोपी को ले जाते पुलिसकर्मी

Encounter सहारनपुर के मिर्जापुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। स्कॉर्पियो से भाग रहे एक आरोपी गोकश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है जबकि फरार हुए इसके साथ ही की तलाश की जा रही है।

पुलिस को देखकर दौड़ा दी स्कॉर्पियो

देर रात प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर अपनी तीन के साथ गश्त कर रहे थे। हथिनीकुंड क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो चालक ने पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो दौड़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो उसने स्कॉर्पियो को कच्चे रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया लेकिन आगे रास्ता बंद था इसके बाद गाड़ी छोड़कर कर से दो युवक भागने लगे। आगे चलकर पुलिस ने इन्हें घेर लिया तो खुद को गिरता हुआ देख दोनों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लगी जो मौके पर ही गिर पड़ा इसका साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया पुलिस ने घायल से पूछताछ की तो उसने अपना नाम। साऊद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर बताया। इस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

अवैध हथियार भी मिले ( Encounter )

इसके कब्जे से अवैध हथियार खोखा कारतूस और कुछ कागजात मिले हैं पुलिस ने इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि इसका सती भाग गया है साथी का नाम भी बताया है लेकिन पुलिस ने अभी उसे गोपनीय रखा है इसके बाद घायल को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची जहां इस उपचार दिलाया गया।

