SSP ने ली परीक्षा, 695 अंक पाकर सीओ वन ने किया टॉप

सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि, इस परीक्षा यानी अपराध गोष्ठी का उद्देश्य पुलिसिंग को और बेहतर करने के साथ-साथ गंभीर मामलों की जांच में तेजी लाने के साथ-साथ उन्हे और अधिक पारदर्शी बनाना है। इस तरह की समीक्षा से पुलिसिंग में तत्परता के साथ-साथ पारदर्शिता बढ़ती है जिससे पुलिस-पब्लिक रिलेशन मजबूत होते हैं और पीड़ित को समय से सही न्याय मिल पाता है। इसके साथ-साथ शासन की प्राथमिकता वाले अभियानों में भी तेजी आती है। इसी उद्देश्य से 12 बिंदुओं पर साप्ताहिक समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा में सर्वाधिक अंक सीओ प्रथम यानी सीओ वन सर्किल ने प्राप्त किए हैं। इस बेहतर प्रदर्शन पर सीओ वन सर्किल को बधाई दी गई है और इसी के साथ-साथ अन्य सर्किल को भी अगले सप्ताह बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया है।