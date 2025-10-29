चांदी में गिरावट के बाद लापता हुआ कारोबारी नाटकीय ढंग से वापस लौटा, काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने छोड़ा

प्रतीकात्मक फोटो
दिवाली के बाद चांदी की कीमतों आई भारी गिरावट ( Silver Price ) के बाद संदिग्ध हालात में लापता हुआ सहारनपुर का चांदी कारोबारी नाटकीय ढंग से वापस लौट आया। पुलिस और परिजन इसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच अचानक से कारोबारी का बंद मोबाइल फोन ऑन हुआ और वह ट्रैस हो गए। इससे पहले कि पुलिस तलाशती वह खुद ही वापस लौट आया। पुलिस पूछताछ में इसने गायब होने की कोई खास वजह नहीं बताई। करीब दो घंटे की काउंसिलिंग के बाद पुलिस सर्राफ को इसके घर छोड़ आई।
सहारनपुर की कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर पार्क के रहने वाले चांदी ( Silver ) व्यापारी शुभम चौधरी तीन दिन पहले संदिग्ध हालात में लापता हो गए थे। पहले परिजनों ने इनकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। कुछ देर बाद मोबाइल फोन भी बंद हो गया। व्यापारी को चांदी की कीमतों में हुई भारी गिरावट से काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में परिजनों की चिंता और बढ़ गई। परिजनों को किसी अनहोनी का शक होने लगा और वह बिना देरी किए पुलिस थाने पहुंचे। कोतवाली पहुंचकर परिजनों ने बताया कि शुभम दोपहर करीब चार बजे घर से खाना खाकर स्कूटी से दुकान के लिए निकला लेकिन दुकान पर नहीं पहुंचा।
इसके बाद शुभम का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। आनन-फानन में सर्राफ के मोबाइल नंबर की जांच कराई गई लेकिन कोई सटीक रास्ता यहां से नहीं मिला। काफी प्रयासों के बाद भी जब सर्राफ का कोई पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता और बढ़ गई। इससे हालात और अधिक बिगड़ते हुए दिखने लगे। अब परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अचानक से सर्राफ कारोबारी शुभम चौधरी का मोबाइल फोन ऑन हुआ। पुलिस ने शुभम से बात की और वह वापस लौट आए।
कोतवाली मंडी प्रभारी रोजंत त्यागी ने बताया कि कारोबारी ने पूछताछ में गायब होने की सटीक वजह नहीं बताई है। मोबाइल फोन बंद होने और चांदी की कीमतों में गिरावट आने से भारी नुकसान होने की आशंका परिजनों को परेशान कर रही थी। परिजनों को आशंका थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच पड़ताल और खोज शुरू कर दी गई थी। अच्छी बात यह है कि व्यापारी स्वयं ही वापस लौट आया। काउंसिलिंग के बाद व्यापारी को उनके घर छोड़ दिया गया है।
