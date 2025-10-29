चांदी में गिरावट के बाद लापता हुआ कारोबारी नाटकीय ढंग से वापस लौटा, काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने छोड़ा

सहारनपुर की कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर पार्क के रहने वाले चांदी ( Silver ) व्यापारी शुभम चौधरी तीन दिन पहले संदिग्ध हालात में लापता हो गए थे। पहले परिजनों ने इनकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। कुछ देर बाद मोबाइल फोन भी बंद हो गया। व्यापारी को चांदी की कीमतों में हुई भारी गिरावट से काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में परिजनों की चिंता और बढ़ गई। परिजनों को किसी अनहोनी का शक होने लगा और वह बिना देरी किए पुलिस थाने पहुंचे। कोतवाली पहुंचकर परिजनों ने बताया कि शुभम दोपहर करीब चार बजे घर से खाना खाकर स्कूटी से दुकान के लिए निकला लेकिन दुकान पर नहीं पहुंचा।