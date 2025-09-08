Snake Bite : यूपी सीएम ने जानिए कुत्ता या सांप काट ले तो क्या करें

सीएम ने कहा कि, अब हमारे पड़ोसी राज्य की जनता इस त्रासदी की चपेट में हैं। सरकार के साथ-साथ जब जनता और सामाजिक संगठन मदद के लिए साथ आ जाते हैं तो आपदा से निपटना आसान हो जाता है। सीएम ने कहा कि बाढ़ के बाद बीमारी दस्तक देती है। ऐसे में गंदे पानी से डायरियां, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल की आशंका बढ़ जाती है। इनसे बचने के लिए पीने के पानी का स्वच्छ होना आवश्यक है। इसलिए पानी को उबालकर ही पीना चाहिए। बरसात के बाद जिन इलाकों में बाढ़ नहीं भी आई हैं वहां भी पानी के दूषित होने की आशंका रहती है। इसलिए पानी को उबालकर पीना आवश्यक है। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों के पास और छत पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें वर्ना तो लार्वा पैदा हो सकता है।