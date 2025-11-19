Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

Suicide : पत्नी से फोन पर बोला मुझे माफ कर देना और लाइसेंसी पिस्टल कनपटी रख दबा दिया ट्रिगर

Suicide : शाम के समय रिटायर्ड जवान खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकला और फिर पूर्वजों की समाधि पर जाकर आत्महत्या कर ली।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 19, 2025

Suicide

प्रातीकात्मक फोटो

Suicide : सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम ITBP के पूर्व जवान ने अपनी ही लाईसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। आत्महत्या करने से पहले पत्नी को फोन करके कहा कि मरने जा रहा हूं मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद माथे पर पिस्टल रखकर ट्रिगर दबा दिया। परिवार वालों के साथ पत्नी भी दौड़कर खेत पर पहुंची लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

शाम के समय खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकला था अक्षय

गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नवादा निवासी अक्षय यादव ITBP का जवान था। 53 वर्षीय अक्षय पिछले लंबे समय से अवसाद में चल रहा था। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि वह दो वर्षों से इसकी दवाईयां भी ले रहे था। बुधवार को इसने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी ने पुलिस को बताया कि शाम करीब साढ़े पांच बजे पति अक्षय खेत पर जाने की बात कहकर निकल गए। करीब छह बजे अक्षय ने खेत पहुंचकर पत्नी को फोन किया और कहा कि खुद को गोली मार रहा हूं मुझे माफ कर देना! पत्नी ने पुलिस को बताया कि, ''मैने तुरंत यह बात अपने देवर को बताई। इससे पहले की पति को समझाने की कोशिश करती पति ने फोन काट दिया'' पत्नी के बताने के तुरंत बाद परिवार के लोग खेत की ओर दौड़ पड़े लेकिन तब तक खेत पर पहुंचे तब तक अक्षय की मौत हो चुकी थी।

पूर्वजों की समाधि के पास पड़ा मिला शव ( Suicide )

अक्षय ने माथे के बीचो-बीच गोली मारी। इसका शव भी पूर्वजों की समाधि के पास पड़ा हुआ मिला। शव समधि की दीवार टेक लगाए हुए मिला। माथे से काफी खून बह चुका था। खून बह जाने की वजह से मौत होना माना जा रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक पड़ताल में पुलिस को इतना पता चल पाया है कि, अक्षय सिक्योरिटी एजेंसी का संचालन कर रहे थे। इसलिए वह खुद भी पिस्टल लेकर चलते थे। पिछले लंबे समय से तनाव में थे लेकिन तनाव किस बात को लेकर था इसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। एक सुसाइड नोट भी अक्षय के शव के पास से मिला है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

Published on:

19 Nov 2025 10:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Suicide : पत्नी से फोन पर बोला मुझे माफ कर देना और लाइसेंसी पिस्टल कनपटी रख दबा दिया ट्रिगर

