Suicide : पत्नी से फोन पर बोला मुझे माफ कर देना और लाइसेंसी पिस्टल कनपटी रख दबा दिया ट्रिगर

गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नवादा निवासी अक्षय यादव ITBP का जवान था। 53 वर्षीय अक्षय पिछले लंबे समय से अवसाद में चल रहा था। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि वह दो वर्षों से इसकी दवाईयां भी ले रहे था। बुधवार को इसने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी ने पुलिस को बताया कि शाम करीब साढ़े पांच बजे पति अक्षय खेत पर जाने की बात कहकर निकल गए। करीब छह बजे अक्षय ने खेत पहुंचकर पत्नी को फोन किया और कहा कि खुद को गोली मार रहा हूं मुझे माफ कर देना! पत्नी ने पुलिस को बताया कि, ''मैने तुरंत यह बात अपने देवर को बताई। इससे पहले की पति को समझाने की कोशिश करती पति ने फोन काट दिया'' पत्नी के बताने के तुरंत बाद परिवार के लोग खेत की ओर दौड़ पड़े लेकिन तब तक खेत पर पहुंचे तब तक अक्षय की मौत हो चुकी थी।