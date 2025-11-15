यूपी में आतंक का मेडिकल नेटवर्क बेनकाब: पांच डॉक्टर गिरफ्तार, दुबई-अफगानिस्तान-कश्मीर से जुड़े खतरनाक कनेक्शन उजागर

Terror doctor module up dubai link adil: दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में अब तक पांच डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और नेटवर्क को लेकर नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर अदील अहमद राथर से पूछताछ में पता चला कि उसका बड़ा भाई डॉ. मुजफ्फर राथर, जो पेशे से साइकेट्रिस्ट है, दुबई से आतंकी मॉड्यूल को पिछले पांच साल से चला रहा था। विदेशी लिंक के जरिए वह नेटवर्क को फंडिंग करता था और ऑपरेशंस की रणनीति बनवाता था।