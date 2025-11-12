Delhi Blast: 5 लाख सैलरी, एक महीने पहले शादी… सहारनपुर में अकेला रहता था आतंकी डॉ. आदिल, जानें जैश से कनेक्शन

Terrorist doctor adil saharanpur delhi blast connection: सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद और उसके साथियों की साजिश ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इन आतंकियों का मकसद वेस्ट यूपी और दिल्ली के इलाकों में बड़ी वारदात को अंजाम देना था। जांच में सामने आया है कि डॉ. आदिल के किराए के घर पर रात में आठ लोग आते-जाते थे। फिलहाल, एजेंसियां इन सभी की पहचान में जुटी हैं, जबकि उसके सात डॉक्टर दोस्तों से पूछताछ चल रही है।