Accident बुलेट की टक्कर से टैंपों पलटा, दो भाईयों की मौत, कई घायल

दिल दहला देने वाला यह हाद्सा शनिवार की शाम करीब आठ साढ़े सात बजे हुआ। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव हलालपुर के रहने वाले 52 वर्षीय रमेश अपने भाई 60 वर्षीय प्रेम के साथ अपनी बहन के घर भात देने के लिए जा रहे थे। रविवार को इन्हे अपनी बहन के घर भात कार्यक्रम में शामिल होना था। इसी टैपों में अन्य यात्री भी सवार थे। जैसे ही यह टैपों लाखनौर से नागल की ओर आगे निकला तो सामने से आ रही एक बुलेट बाइक से इसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज तेज थी कि, टैंपो सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराकर पलट गया और बाइक सवार संतागढ़ निवासी मिंटू व पंकज और परागनपुर निवासी रजनीश भी उछलकर काफी दूर जाकर गिरे। इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और अन्य वाहनों भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचे। इसके तुरंत बाद दुर्घटनास्थल चीख-पुकारों से गूंज उठा। किसी तरह से पुलिस और राहगीरों ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार तीनों युवकों को भी गंभीर चोटें आई हैं। टैंपों में सवार अन्य यात्री भी घायल हैं