Accident बुलेट की टक्कर से टैंपों पलटा, दो भाईयों की मौत, कई घायल

Accident : टक्कर लगते ही टैंपों सड़क किनारे पेड़ से जाकर टकराया और बाइक सवार तीनों युवक उछलकर काफी दूर जाकर गिरे।

2 min read
सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 09, 2025

Accident

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )

Accident: सहारनपुर मेंं नागल-टपरी मार्ग पर बुलेट बाइक और यात्रियों से भरे टैंपों की सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में टैंपों सवार दो भाईयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपनी बहन के घर शादी में भात देने के लिए जा रहे थे। आनन-फानन में राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य घायलों का उपचार चल रहा है।

टक्कर लगते ही दूर जाकर पलटा टैंपों

दिल दहला देने वाला यह हाद्सा शनिवार की शाम करीब आठ साढ़े सात बजे हुआ। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव हलालपुर के रहने वाले 52 वर्षीय रमेश अपने भाई 60 वर्षीय प्रेम के साथ अपनी बहन के घर भात देने के लिए जा रहे थे। रविवार को इन्हे अपनी बहन के घर भात कार्यक्रम में शामिल होना था। इसी टैपों में अन्य यात्री भी सवार थे। जैसे ही यह टैपों लाखनौर से नागल की ओर आगे निकला तो सामने से आ रही एक बुलेट बाइक से इसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज तेज थी कि, टैंपो सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराकर पलट गया और बाइक सवार संतागढ़ निवासी मिंटू व पंकज और परागनपुर निवासी रजनीश भी उछलकर काफी दूर जाकर गिरे। इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और अन्य वाहनों भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचे। इसके तुरंत बाद दुर्घटनास्थल चीख-पुकारों से गूंज उठा। किसी तरह से पुलिस और राहगीरों ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार तीनों युवकों को भी गंभीर चोटें आई हैं। टैंपों में सवार अन्य यात्री भी घायल हैं

दुर्घटना किन कारणों से हुई पता लगाया जा रहा

यह दुर्घटना तो काफी भयंकर थी लेकिन कारण क्या रहे इसकी जांच पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस ने घायलों को उपचार दिलाया है और दुर्घटना में मारे गए दोनों भाइयों के शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से ही इंकार कर दिया। अब पुलिस जांच करेगी कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई।

Updated on:

09 Nov 2025 11:49 am

Published on:

09 Nov 2025 11:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Accident बुलेट की टक्कर से टैंपों पलटा, दो भाईयों की मौत, कई घायल

