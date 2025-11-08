UP Crime : घर में सो रहे भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या

भाजपा के अंबेहटा मंडल उपाध्यक्ष की बीती देर रात उनके ही गांव टीडौली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 65 वर्षीय धर्म सिंह भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे। बेटे सुशील कोरी ने बताया कि उनके पिता रोजाना की तरह घेर में सो रहे थे। सुबह जब उनकी पत्नी सुनीता ने चाय देने के लिए गई तो देखा कि पिताजी की चारपाई के पास खून पड़ा है। यह देख सुनिता के हाथ से चाय का कप गिर गया और उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर परिवार के लोग डर गए और दौड़कर पहुंचे तो देखा कि धर्म सिंह की मौत हो चुकी थी और खून भी सूख चुका था। इससे अंदाजा लगाया गया कि रात में किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। धर्म सिंह के बड़े बेटे ने पुलिस को बताया कि, रात में करीब दो बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी। इसके बाद पटाखे जैसी आवाज आई लेकिन उन्हे यही लगा कि शादियों का सीजन चल रहा है किसी ने पटाखा चलाया होगा और उन्होंने आवाज को गंभीरता से नहीं लिया।