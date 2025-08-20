मुजफ्फरनगर में दस करोड़ रुपये कीमत की स्मैक के साथ चार गिरफ्तार

UP Crime : मुजफ्फरनगर की थाना बुढ़ाना पुलिस ने एक किलो से अधिक स्मैक के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बरामद स्मैक की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। इनके कब्जे से एक कार भी बरामद हुई है।
डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह ने इन दिनों ऑपरेशन सवेरा का अभियान तीनों जिलों में चलवा रखा है। इसी अभियान के तहत बुढ़ाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुछ लोग एक कार से आने वाले हैं। इसके कुछ देर बाद पुलिस को एक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया तो चालक ने कार मोडकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा करके इन्हे गिरफ्तार कर लिया। इनकी कार से एक किलो 15 ग्राम स्मैक मिली। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम 28 वर्षीय अब्दुल कादिर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम जिजोला थाना झिंझाना, शामली और हाल पता ग्राम रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर बताया। दूसरे ने अपना नाम 30 वर्षीय अबरार उर्फ सोनू पुत्र याकूब निवासी ग्राम जौला थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर और तीसरे ने अपना नाम बाबर पुत्र रिजवान निवासी कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर बताया। इसकी उम्र भी करीब 28 वर्ष है। चौथे ने अपना नाम रिहान पुत्र फुरकान निवासी बघरा थाना तितावी मुजफ्फरनगर बताया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि, ये लोग बरेली से अवैध मादक पदार्थ खरीदकर लाते हैं और उसे फुटकर में उंचे दामों पर बेचते हैं। इसमें कई कड़ियां होती हैं और सभी का कमीशन तय होता है।