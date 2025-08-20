मुजफ्फरनगर में दस करोड़ रुपये कीमत की स्मैक के साथ चार गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम 28 वर्षीय अब्दुल कादिर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम जिजोला थाना झिंझाना, शामली और हाल पता ग्राम रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर बताया। दूसरे ने अपना नाम 30 वर्षीय अबरार उर्फ सोनू पुत्र याकूब निवासी ग्राम जौला थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर और तीसरे ने अपना नाम बाबर पुत्र रिजवान निवासी कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर बताया। इसकी उम्र भी करीब 28 वर्ष है। चौथे ने अपना नाम रिहान पुत्र फुरकान निवासी बघरा थाना तितावी मुजफ्फरनगर बताया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि, ये लोग बरेली से अवैध मादक पदार्थ खरीदकर लाते हैं और उसे फुटकर में उंचे दामों पर बेचते हैं। इसमें कई कड़ियां होती हैं और सभी का कमीशन तय होता है।