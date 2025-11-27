Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

मारुति स्विफ्ट को ‘टीन का डिब्बा’ बोला तो कार मालिक ने बाइक सवार को पहले जमकर पीटा फिर बोनट पर डालकर दौड़ा दी कार

UP News : साइड नहीं मिलने पर बाइक सवार युवक ने नई कार को टीन का डिब्बा बोल दिया था।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 27, 2025

Saharanpur News

युवक कार के बोनट पर है और चालक कार दौड़ा रहा है। ( फोटो स्रोत वायरल वीडियो )

UP News : यूपी के सहारनपुर की इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सड़क पर बाइक सवार युवक ने स्विफ्ट कार को टीन का डिब्बा बोल दिया। इससे गुस्साए कार स्वामी ने पहले तो बाइक सवार युवक को सड़क पर ही जमकर पीटा फिर उसे कार के बोनट पर डालकर कार दौड़ा दी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार ( UP News )

बाइक सवार युवक को पीटने और फिर उसके कार को बोनट पर आने के बाद कार दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली और कार सवार दो लोगों को हिरासत में ले लिया। यह तो पुलिस की कार्रवाई वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुई लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि सड़क पर चलते लोगों का गुस्सा सातवे आसमान पर है। कार को टीन का डिब्बा बोलने पर कार स्वामी इतना हाइपर हो गया कि उसने बाइक सवार युवको की पिटाई कर दी और फिल्मी अंदाज में कार को दौड़ा दिया।

ये था पूरा मामला

जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसे देखने से पता चलता है कि सड़क पर हाइवोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बाइक सवार युवकों और कार सवार लोगों के बीच विवाद है। कार सवार लोग बाइक सवार युवकों को पीट देते हैं। इसके बाद कार चालक तेजी से कार में सवार होता है और मौके से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही ये कार को स्टार्ट करता है तो बाइक सवार युवक कार के सामने खड़ा होकर कार को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। युवक को कार को कार की हल्की टक्कर लगती है और वह बोनट पर लेट जाता है। इसके बाद भी कार चालक कार को नहीं रोकता और दौड़ा देता है। बाइक सवार युवक कार के बोनट पर लेटा हुआ है और कार चालक कार को दौड़ा रहा है यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

साइड देने को लेकर हुआ था विवाद

प्राथमिक पड़ताल और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये विवाद साइड को लेकर हुआ। बाइक सवार को कार चालक ने साइड नहीं दी। इस पर बाइक सवार युवक ने कार को टीन का डिब्बा बता दिया। यह बात कार चालक ने सुन ली और उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा भी इतना कि कार रोककर बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट कर दी। पुलिस कार सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिस तह से कार चालक ने सड़क पर खुलेआम मारपीट की है वह कृत्य दुस्साहसिक वारदात की श्रेणी में आता है।

फिल्मी अंदाज में सड़क पर फेंककर फरार

अब आप सोच रहे होंगे कि जब युवक कार के बोनट पर था और कार चालक ने कार दौड़ा दी तो उसके बाद क्या हुआ ? तो जान लीजिए कि करीब 500 मीटर चलने के बाद कार चालक ने कार को फिल्मी अंदाज में तेजी से मोड़ा। इस तरह बाइक सवार युवक कार के बोनट से सड़क पर काफी तेज जाकर गिरा और कार चालक कार को लेकर फरार हो गया। बाद में इसे पुलिस ने पकड़ लिया।

