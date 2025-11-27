मारुति स्विफ्ट को ‘टीन का डिब्बा’ बोला तो कार मालिक ने बाइक सवार को पहले जमकर पीटा फिर बोनट पर डालकर दौड़ा दी कार

जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसे देखने से पता चलता है कि सड़क पर हाइवोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बाइक सवार युवकों और कार सवार लोगों के बीच विवाद है। कार सवार लोग बाइक सवार युवकों को पीट देते हैं। इसके बाद कार चालक तेजी से कार में सवार होता है और मौके से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही ये कार को स्टार्ट करता है तो बाइक सवार युवक कार के सामने खड़ा होकर कार को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। युवक को कार को कार की हल्की टक्कर लगती है और वह बोनट पर लेट जाता है। इसके बाद भी कार चालक कार को नहीं रोकता और दौड़ा देता है। बाइक सवार युवक कार के बोनट पर लेटा हुआ है और कार चालक कार को दौड़ा रहा है यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।