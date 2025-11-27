9 साल के छात्र को गला पकड़कर घसीटते हुए ले गया प्रबंधक और जमकर पीटा

परिजनों ने बताया कि जब बच्चे ने घर आकर बताया कि दो बच्चे बात कर रहे थे इस पर स्कूल प्रबंधक ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। परिजनों का कहना है कि वह दहशत में हैं। पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही और स्कूल मैनेजर ने उन्हें धमकी दी है कि अगर किसी भी तरह की शिकायत की तो बच्चे के खिलाफ स्कूल प्रबंधन एक्शन लगा। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच करने के लिए एक टीम की नियुक्ति की है। पुलिस टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में स्कूल के अंदर बच्चे के साथ मारपीट की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सहारनपुर में कई मामले सामने आ चुके हैं। बच्चों को बार-बार स्कूलों में पीटा जा रहा है। पुलिस की ओर से और स्कूल प्रबंधन की ओर से कई मामलों में अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसके बावजूद बच्चों के साथ हिंसा बंद नहीं हो रही।