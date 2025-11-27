9 साल के छात्र को गला पकड़कर घसीटते हुए ले गया प्रबंधक और जमकर पीटा

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत Gemini )
UP News उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 9 वर्षीय एक छात्र के साथ स्कूल में अभद्रता का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को ना सिर्फ बुरी तरह से पीटा पीटा बल्कि उसका गला घोटते हुए उसे सबके सामने घसीटा। इस घटना के बाद जब छात्रा के परिजनों की स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की और आरोपी प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीमांग की।
मामला सहारनपुर के अअंबेहटा कस्बे का है। बच्चों के साथ परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी से मिले। इन्होंने बताया कि बच्चों के शरीर पर चोट के निशान हैं। गले पर गला दबाने के निशान हैं। परिजनों ने ये भी बताया कि उन्होंने बच्चे का मेडिकल भी कराया है। डॉक्टर से भी जांच कराई है। चौकी और पुलिस थाने भी गए लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
परिजनों ने बताया कि जब बच्चे ने घर आकर बताया कि दो बच्चे बात कर रहे थे इस पर स्कूल प्रबंधक ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। परिजनों का कहना है कि वह दहशत में हैं। पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही और स्कूल मैनेजर ने उन्हें धमकी दी है कि अगर किसी भी तरह की शिकायत की तो बच्चे के खिलाफ स्कूल प्रबंधन एक्शन लगा। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच करने के लिए एक टीम की नियुक्ति की है। पुलिस टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में स्कूल के अंदर बच्चे के साथ मारपीट की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सहारनपुर में कई मामले सामने आ चुके हैं। बच्चों को बार-बार स्कूलों में पीटा जा रहा है। पुलिस की ओर से और स्कूल प्रबंधन की ओर से कई मामलों में अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसके बावजूद बच्चों के साथ हिंसा बंद नहीं हो रही।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
