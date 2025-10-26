UP Crime: बुलेट से पटाखा छोड़ने से मना करने पर बेरहमी से हत्या, दो गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों हत्यारोपी आदर्श और सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने पर जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि अमित उर्फ काला की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। दिवाली के दिन अमित पर सरिये से हमला किया था जब वह गिर गया तो ये लोग भाग गए। यह भी बताया कि, ''मैं राजेन्द्र के घर के सामने पटाखे छुडा रहा था। अमित ने इसका विरोध किया और अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे और मेरे पिता को मारा'' जब मेरे पिता को पीटा गया तो मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए साथियों के साथ मिलकर दिवाली के ही दिन अमित को मारने का प्लान बनाई। सोचा कि दिवाली के दिन शोर में किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह हमने अमित को मौत के घाट उतार दिया।