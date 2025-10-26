Patrika LogoSwitch to English

UP Crime: बुलेट से पटाखा छोड़ने से मना करने पर बेरहमी से हत्या, दो गिरफ्तार

UP Crime : पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उस दिन अमित ने मारपीट कर दी थी। पिता को भी घायल कर दिया था। इसलिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 26, 2025

crime

पकड़े गए हत्यारोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस मीडिया ग्रुप )

UP Crime सरसावा कस्बे में दिवाली के दिन एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। थाने पहुंचे राजवीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि कस्बे के ही रहने वाले सुमित और आदर्श निवासी मोहल्ला राधा स्वामी कालोनी ने उनके भांजे अमित की बेरहमी से हत्या कर दी है। ये भी बताया कि उनके भांजे ने इन हत्यारोपियों को बुलेट बाइक से पटाखा छोड़ने से मना किया था। इसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

पिता को मारा इसलिए उतार दिया मौत के घाट!

पुलिस ने दोनों हत्यारोपी आदर्श और सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने पर जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि अमित उर्फ काला की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। दिवाली के दिन अमित पर सरिये से हमला किया था जब वह गिर गया तो ये लोग भाग गए। यह भी बताया कि, ''मैं राजेन्द्र के घर के सामने पटाखे छुडा रहा था। अमित ने इसका विरोध किया और अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे और मेरे पिता को मारा'' जब मेरे पिता को पीटा गया तो मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए साथियों के साथ मिलकर दिवाली के ही दिन अमित को मारने का प्लान बनाई। सोचा कि दिवाली के दिन शोर में किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह हमने अमित को मौत के घाट उतार दिया।

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Crime: बुलेट से पटाखा छोड़ने से मना करने पर बेरहमी से हत्या, दो गिरफ्तार

