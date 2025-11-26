सहारनपुर में साढ़े चार करोड़ रुपए कीमत की अफीम के साथ आसिफ गिरफ्तार, जानिए क्या थे मंसूबे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। सहारनपुर में पुलिस का ऑपरेशन सवेरा चल रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत पिछले दिनों में कई छोटे तस्करों को पकड़ा गया था। इनसे मिले इनपुट के आधार पर अब बड़े तस्करों पर शिकंजा लगाया गया। कोतवाली सदर बाजार पुलिस का यह शिकंजा काम कर गया। पुलिस टीम ने आसिफ पुत्र आरिफ नामक युवक को गिरफ्तार किया। आसिफ मूल रूप से फतेहगंज बरेली का रहने वाला है। इसके कब्जे से 4.23 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 43 लख रुपए बताई जा रही है। आसिफ ने पुलिस को बताया कि तस्करों के मंसूबे आने वाली नस्लों को नशे की गर्त में धकेलने के हैं।