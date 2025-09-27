Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

UP News : जबरन संबंध बनाता था मौलवी! पेट में दर्द की जांच कराई तो गर्भवती निकली किशोरी

UP News : बच्ची ने बताया कि वह मदरसे में पढ़ने जाती थी वहीं पर मौलवी उसके साथ जबरन गंदा काम करता था।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Sep 27, 2025

FIR
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP News : सहारनपुर की कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक मौलवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों के मुताबिक मौलवी 14 साल की एक किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। एक दिन किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो परिवार के लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच कराई तो रिपोर्ट देखकर सभी के होश उड़ गए। किशोरी छह की गर्भवती थी। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

ऐसे हुआ खुलासा ( UP News )

कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाली एक 14 वर्षीय बच्ची को अचानक उल्टियां लग गई। पहले परिवार वालों ने सोचा कि कुछ गलत खा लिया होगा लेकिन फिर उसके पेट में दर्द भी होने लगा। बार-बार यह शिकायत होने पर परिजन परेशान हो गए और किशोरी को अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक को भी जब कुछ नहीं समझ नहीं आया तो उसने जांच के लिए बोल दिया। जांच रिपोर्ट में किशोरी छह महीने की गर्भवती पाई गई। इसके बाद जब परिवार के लोगों ने किशोरी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मदरसे में पढ़ने जाती थी। मदरसे के मौलवी ने ही उसके साथ कई बार गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि वह डर गई थी इसलिए उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया था।

घटना के बाद से आरोपी फरार

इसके बाद परिजन कोतवाली सदर बाजार पहुंचे और पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी मौलवी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। FIR के दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। कोतवाली सदर बाजार थाना पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। संभावित ठिकानों पर दबिश की जा रही है। उधर बच्ची का उपचार चल रहा है।

up news

UP News Hindi

Published on:

27 Sept 2025 07:24 pm

UP News : जबरन संबंध बनाता था मौलवी! पेट में दर्द की जांच कराई तो गर्भवती निकली किशोरी

