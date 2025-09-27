UP News : जबरन संबंध बनाता था मौलवी! पेट में दर्द की जांच कराई तो गर्भवती निकली किशोरी

कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाली एक 14 वर्षीय बच्ची को अचानक उल्टियां लग गई। पहले परिवार वालों ने सोचा कि कुछ गलत खा लिया होगा लेकिन फिर उसके पेट में दर्द भी होने लगा। बार-बार यह शिकायत होने पर परिजन परेशान हो गए और किशोरी को अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक को भी जब कुछ नहीं समझ नहीं आया तो उसने जांच के लिए बोल दिया। जांच रिपोर्ट में किशोरी छह महीने की गर्भवती पाई गई। इसके बाद जब परिवार के लोगों ने किशोरी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मदरसे में पढ़ने जाती थी। मदरसे के मौलवी ने ही उसके साथ कई बार गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि वह डर गई थी इसलिए उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया था।