भाजपा के पूर्व विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की वीडियो

सहारनपुर की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो वायरल की है। इस वायरल वीडियो में एक्ट्रेस ने रोते हुए कहा है कि ''मैं पूर्व विधायक की धर्मपत्नी हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ-साथ यूपी के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से गुजारिश करती हूं कि आपके पूर्व विधायक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। चार साल से मेरा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं खुद कहती हूं कि महिलाओं के सम्मान में मैं हूं मैदान में लेकिन मैं खुद एक जिंदा लाश हूं। पिछले दिनों पूर्व विधायक ने एक होटल में प्रेस कांफ्रेस करके मुझे अपनी पत्नी बताया था लेकिन अब कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है। साफ कह दिया कि मेरी नजर में सिंदूर की कीमत सिर्फ पांच रुपये हैं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो इंसान नहीं बल्कि इंसान नहीं भेड़िया है। मैने हरिद्वार एसएसपी को भी शिकायत की थी लेकिन मोरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है कि आरोपी पूर्व विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं प्रदेश कार्यालय पर आकर आत्मदाह कर लूंगी। मैं कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी लेकिन मैं बुरी तरह से टूट गई हूं।