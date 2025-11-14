UP News : 20 हजार रिश्वत लेते हुए BDO गिरफ्तार, लेता था 15 प्रतिशत कमीशन

कोतवाली देहात क्षेत्र गांव पैरागपुर के रहने वाले अरविंद कुमार गांव ढाला माजरा चौरादेव में कुछ विकास कार्य कराए थे। आरोप है कि इन विकास कार्यों के बिलों को पास कराने के एवज में ग्राम्य विकास अधिकारी 15 प्रतिशत कमीशन मांग रहा था। इस तरह कुल 20 हजार रुपये रिश्वत की डिमांड हो रही थी। ठेकेदार अरविंद कुमार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। टीम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्री-ट्रैप सत्यापन किया। प्री-ट्रैप सत्यापन में यह शिकायत शत प्रतिशत ठीक निकली। इसके बाद भ्रष्ट ग्राम्य विकास अधिकारी को पकड़ने के लिए फिल्मी अंदाज में जाल बिछाया गया।