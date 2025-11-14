UP News : 20 हजार रिश्वत लेते हुए BDO गिरफ्तार, लेता था 15 प्रतिशत कमीशन

ठाणे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर शंकर पटोले रिश्वत मामले में गिरफ्तार
UP News : निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ को एंटी करप्शन टीम रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसे पकड़कर गागलहेड़ी थाने ले गई। इसी थाने में आरोपी ग्राम्य विकास अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है।
कोतवाली देहात क्षेत्र गांव पैरागपुर के रहने वाले अरविंद कुमार गांव ढाला माजरा चौरादेव में कुछ विकास कार्य कराए थे। आरोप है कि इन विकास कार्यों के बिलों को पास कराने के एवज में ग्राम्य विकास अधिकारी 15 प्रतिशत कमीशन मांग रहा था। इस तरह कुल 20 हजार रुपये रिश्वत की डिमांड हो रही थी। ठेकेदार अरविंद कुमार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। टीम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्री-ट्रैप सत्यापन किया। प्री-ट्रैप सत्यापन में यह शिकायत शत प्रतिशत ठीक निकली। इसके बाद भ्रष्ट ग्राम्य विकास अधिकारी को पकड़ने के लिए फिल्मी अंदाज में जाल बिछाया गया।
शुक्रवार की दोपहर करीब एक बजे ठेकेदार को पैसे लेकर भेजा। इसके बाद टीम ने गांव चौरादेव के प्रधान के घर के पास से आरोपी बीडीओ संजय कुमार को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन थाने के प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसकी जेब से 52 हजार रुपये भी थे। 20 हजार रुपये के अलावा 52 हजार रुपये कहां से आए इसकी जांच भी की जा रही है।
