दिल्ली से लापता किशोर का शव सहारनपुर में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, पुलिस जांच में जुटी

परिवार वालों ने बताया कि तबरेज मानसिक रूप से कमजोर है। 16 नवंबर को वह लापता हो गया था। परिवार वालों ने इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी और इसकी तलाश कर रहे थे। अब यह आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से गिरकर तबरेज की मौत हुई होगी लेकिन जिस तरह से उसके पास से मोबाइल नंबर मिला है उससे यह मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि मूकबधिर होने की वजह से परिजन उसकी जेब में मोबाइल नंबर की पर्ची रखते थे।