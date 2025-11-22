Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

दिल्ली से लापता किशोर का शव सहारनपुर में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, पुलिस जांच में जुटी

UP News : प्राथमिक पड़ताल में यही पता चला है कि 16 नवंबर को किशोर दिल्ली से लापता हुआ था परिजन इसकी तलाश कर रहे थे।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 22, 2025

Saharanpur Police

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

UP News : 16 नवंबर को संदिग्ध हालात में घर से लापता हुए दिल्ली के किशोर का शव सहारनपुर में नागल के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। नागल स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया लेकिन पहचान नहीं हो सकी। बाद में पता लगा कि किशोर दिल्ली के डावरी का रहने वाला है।

देर रात पुलिस को मिली सूचना ट्रैक पर पड़ा है शव

नागल थाना प्रभारी राजकुमार चौहान के अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि लाखनौर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक किशोर का पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और क्षत-विक्षत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आस-पास तलाश करने पर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने इस मोबाइल नंबर पर फोन करके पता किया तो जानकारी मिली कि शव दिल्ली के डावरी थाना क्षेत्र के रहने वाले तैय्यब के बेटे तबरेज का है।

मानसिक रूप से कमजोर था तबरेज ( UP News )

परिवार वालों ने बताया कि तबरेज मानसिक रूप से कमजोर है। 16 नवंबर को वह लापता हो गया था। परिवार वालों ने इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी और इसकी तलाश कर रहे थे। अब यह आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से गिरकर तबरेज की मौत हुई होगी लेकिन जिस तरह से उसके पास से मोबाइल नंबर मिला है उससे यह मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि मूकबधिर होने की वजह से परिजन उसकी जेब में मोबाइल नंबर की पर्ची रखते थे।

