सहारनपुर

SIR फॉर्म के साथ लगाया फर्जी प्रमाणपत्र FIR दर्ज

UP News : आप है कि जो प्रमाण पत्र फार्म के साथ लगाया गया है ऐसा प्रमाणपत्र कभी नगर पालिका से कभी जारी ही नहीं हुआ।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Nov 26, 2025

Fir in Saharanpur

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत Gemini)

UP News सहारनपुर में SIR फॉर्म में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के एक मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह घटना गंगोह थाना क्षेत्र की है। नगर पालिका परिषद के अधिकारी की ओर से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि मोहल्ला गोरी के रहने वाले फैजान पुत्र महबूब ने एसआईआर फॉर्म में फर्जी प्रमाण पत्र लगाया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

जो प्रमाण पत्र लगाया वो परिषद से जारी ही नहीं हुआ

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार मतदाता सघन जांच प्रक्रिया यानी एसआईआर में गलत दस्तावेज जमा करने के आरोप लगे हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लोकेंद्र सिंह की ओर से आरोप लगाया गया है कि गंगोह कस्बे के ही रहने वाले फैजान पुत्र महबूब ने परिवार रजिस्टर की फर्जी कॉपी फॉर्म के साथ अटैच कर दी। आरोप है कि जिस तरह का प्रमाण पत्र अटैच किया गया है उस तरह का कोई भी प्रमाण पत्र कभी गंगोह परिषद की ओर से जारी ही नहीं किया गया। आपको बता दें कि सहारनपुर में यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। BLO के खिलाफ भी नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की ओर से फिर दर्ज कराई जा चुकी है। SIR फॉर्म को लेकर अभी भी लोग कंफ्यूजन हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से बिना त्रुटि के फॉर्म को सही से भरा जा जाए। फॉर्म जमा करने की रफ्तार भी धीमी है। धीमी रफ्तार को देखते हुए BLO पर लगातार दबाव है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब BLO अपील कर रहे हैं कि कि कोई भी व्यक्ति फर्जी या त्रुटि पूर्ण प्रमाण पत्र एसआईआर फॉर्म के साथ अटैच ना करें इससे परेशानियां बढ़ रही है।

26 Nov 2025

26 Nov 2025 10:12 am

Published on:

26 Nov 2025 10:11 am

सहारनपुर

