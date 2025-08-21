UP News : सहारनपुर के सरकारी स्कूल में दस साल से पढ़ा रही थी फर्जी सहायक अध्यापिका, अब होगी जेल!

UP News : शिक्षा विभाग ने फर्जी कागजों पर नोकरी पाने वाले सहायक अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रदेश में ऐसे 22 सहायक अध्यापक मिले हैं जिनके दस्तावेज फर्जी थे। इनमें से एक सहारनपुर की भी अध्यापिका हैं। अब इनके खिलाफ FIR होगी और अब तक जितना वेतन इन्होंने सरकार से लिया है वह पूरा वापस वसूला जाएगा। इतना ही नहीं इन्होंने बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया है उसका दंड भी इन्हे मिलेगा।