UP News : मैं कोतवाली से दरोगा बोल रहा हूं, मेरे खाते में 15 हजार रुपये डलवा दो वर्ना…

UP News : सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां एक आदमी खुद को पुलिस दरोगा बताकर ग्राम प्रधानों और पार्षदों के साथ ठगी कर रहा था। चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये युवक ग्राम प्रधानों और पार्षदों के नंबर उठाता था और उन्हे फोन करके खुद को पुलिस का दरोगा बताकर उनसे अपने बैंक खाते में पैसे डलवा लेता था। इस बात का पता उस वक्त चला जब एक पार्षद को शक हुआ और उसने पुलिस को शिकायत कर दी।
आपको जानकर इससे भी अधिक हैरानी होगी कि जब पुलिस ने इस युवक का पता लगाया तो इसकी पहचान मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव दौशेरस के रहने वाले साहुन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसने पूछताछ में बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से फोन नंबर उठाकर फोन करता था। इसके बाद अपनी परेशानी बताकर उनसे पैसे मांगता था। इसके बाद जैसे ही पैसे खाते में आते थे तो अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता था। सात अगस्त को इसने सहारनपुर के भी कई पार्षदों से नंबर मांगे थे।
पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने और कितने लोगों से ठगी की है। इसके बैंक खाते की डिटेल निकलवाई जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इसने किन-किन खातों में रुपये ट्रांसफर कराए हैं। पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये युवक कभी डांटकर तो कभी अपनी मजबूरी दिखाकर पैसे मांगता था। एक बार जन प्रतिनिधि इसके बैंक खाते में पैसे डाल देते तो फिर ये अपना नंबर बंद कर लेता था। इसके बाद नए नंबर से कॉल करता था।