UP News : मैं कोतवाली से दरोगा बोल रहा हूं, मेरे खाते में 15 हजार रुपये डलवा दो वर्ना…

आपको जानकर इससे भी अधिक हैरानी होगी कि जब पुलिस ने इस युवक का पता लगाया तो इसकी पहचान मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव दौशेरस के रहने वाले साहुन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसने पूछताछ में बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से फोन नंबर उठाकर फोन करता था। इसके बाद अपनी परेशानी बताकर उनसे पैसे मांगता था। इसके बाद जैसे ही पैसे खाते में आते थे तो अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता था। सात अगस्त को इसने सहारनपुर के भी कई पार्षदों से नंबर मांगे थे।