सहारनपुर

UP News: युवती ने जहर खाया तो पंचायत ने गांव के ही युवक को दस साल के लिए गांव से निकाला

UP News : जहर खाने के बाद युवकी की मौत हो गई। पंचायत ने युवती की मौत के लिए युवक को जिम्मेदार मानते हुए यह फरमान सुनाया।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 19, 2025

UP News
फोटो (AI )

UP News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां शहर से सटे एक गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के ही युवक पर आरोप था कि उसकी वजह से गांव की रहने वाली युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पंचायत ने इन दलीलों को सही मानते हुए युवक को दोषी माना और उसे दस साल के लिए गांव से निकाला दे दिया। इतना ही चेतावनी दी गई कि यदि दस साल के भीतर युवक गांव आया या गांव के पास दिखाई दिया तो उसके परिवार का भी हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुलिस को इस पंचायत ही भनक तक ही नहीं है।

पंचायत में युवक ने कहा मैं जिम्मेदार!

यह घटना सहारनपुर की कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस गांव की रहने वाली एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। इस युवती की मौत हो गई। युवती की मौत के लिए गांव के ही एक युवक को जिम्मेदार ठहराया गया। इसी को लेकर गांव में कथित रूप से एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में युवक पर आरोप लगे। बताया जाता है कि युवक ने भरी पंचायत में खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। इस पर पंचायत ने युवक को दस साल के लिए गांव से निकल जाने का फरमान सुना दिया।

Cyber Crime : DM की DP लगाकर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगे 50 हजार
सहारनपुर
Cyber Crime

पुलिस को पंचायत की सूचना तक नहीं!

यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पंचायत ने यह भी कहा कि यदि इस अवधि में युवक गांव के आस-पास भी दिखाई दिया तो उसके परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा। इस पंचायत के बाद युवक गांव से चला गया। युवक के परिवार वालों को भी इस पंचायत का यह फरमान मानना पड़ा। इस बारे में जब हमने कोतवाली देहात पुलिस से बात की तो जवाब मिला कि इस तरह की किसी भी पंचायत की जानकारी नहीं है। एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि गांव से ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News: युवती ने जहर खाया तो पंचायत ने गांव के ही युवक को दस साल के लिए गांव से निकाला

