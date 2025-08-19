UP News: युवती ने जहर खाया तो पंचायत ने गांव के ही युवक को दस साल के लिए गांव से निकाला

UP News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां शहर से सटे एक गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के ही युवक पर आरोप था कि उसकी वजह से गांव की रहने वाली युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पंचायत ने इन दलीलों को सही मानते हुए युवक को दोषी माना और उसे दस साल के लिए गांव से निकाला दे दिया। इतना ही चेतावनी दी गई कि यदि दस साल के भीतर युवक गांव आया या गांव के पास दिखाई दिया तो उसके परिवार का भी हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुलिस को इस पंचायत ही भनक तक ही नहीं है।