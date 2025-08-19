UP News: युवती ने जहर खाया तो पंचायत ने गांव के ही युवक को दस साल के लिए गांव से निकाला

UP News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां शहर से सटे एक गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के ही युवक पर आरोप था कि उसकी वजह से गांव की रहने वाली युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पंचायत ने इन दलीलों को सही मानते हुए युवक को दोषी माना और उसे दस साल के लिए गांव से निकाला दे दिया। इतना ही चेतावनी दी गई कि यदि दस साल के भीतर युवक गांव आया या गांव के पास दिखाई दिया तो उसके परिवार का भी हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुलिस को इस पंचायत ही भनक तक ही नहीं है।
यह घटना सहारनपुर की कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस गांव की रहने वाली एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। इस युवती की मौत हो गई। युवती की मौत के लिए गांव के ही एक युवक को जिम्मेदार ठहराया गया। इसी को लेकर गांव में कथित रूप से एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में युवक पर आरोप लगे। बताया जाता है कि युवक ने भरी पंचायत में खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। इस पर पंचायत ने युवक को दस साल के लिए गांव से निकल जाने का फरमान सुना दिया।
यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पंचायत ने यह भी कहा कि यदि इस अवधि में युवक गांव के आस-पास भी दिखाई दिया तो उसके परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा। इस पंचायत के बाद युवक गांव से चला गया। युवक के परिवार वालों को भी इस पंचायत का यह फरमान मानना पड़ा। इस बारे में जब हमने कोतवाली देहात पुलिस से बात की तो जवाब मिला कि इस तरह की किसी भी पंचायत की जानकारी नहीं है। एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि गांव से ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।